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На Параде Победы в Хабаровске покажут танк «Шерман» 

ТК «Звезда» + ещё 3 9 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
В прошлом году этот танк подняли со дня Баренцева моря и отдали реставраторам на восстановление.
Почти полторы сотни единиц военной техники проехали строем по полигону в Хабаровске. В эти минуты там идет репетиция механизированной колонны Парада Победы.
Девятого мая на главной площади города зрители увидят: легендарный Т-34, знаменитую «Катюшу», ретро-автомобили и боевые машины времен Великой отечественной.
Кроме того, на параде представят и один уникальный образец американской техники этого периода — танк «Шерман».
Этот танк водолазы спасательного отряда Северного флота подняли со дна Баренцева моря.
Целый год специалисты военной базы занимались реставрацией, и теперь он готов своим ходом пройти в парадном строю.
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Армия , Оружие , Хабаровск
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