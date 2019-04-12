На Параде Победы в Хабаровске покажут танк «Шерман»

В прошлом году этот танк подняли со дня Баренцева моря и отдали реставраторам на восстановление.

Почти полторы сотни единиц военной техники проехали строем по полигону в Хабаровске . В эти минуты там идет репетиция механизированной колонны Парада Победы.

Девятого мая на главной площади города зрители увидят: легендарный Т-34, знаменитую «Катюшу», ретро-автомобили и боевые машины времен Великой отечественной.

Кроме того, на параде представят и один уникальный образец американской техники этого периода — танк «Шерман».

Этот танк водолазы спасательного отряда Северного флота подняли со дна Баренцева моря.

Целый год специалисты военной базы занимались реставрацией, и теперь он готов своим ходом пройти в парадном строю.