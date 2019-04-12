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Названа дата спуска первой подлодки для «Посейдонов» 

Москва24 + ещё 2 11 часов назад
Фото: Минобороны/ТАСС
Атомная подлодка специального назначения проекта 09852 "Белгород" будет спущена на воду в Северодвинске 23 апреля. Как сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе, она станет первой субмариной-носителем необитаемых подводных аппаратов "Посейдон".
Уточняется, что достройка подлодки на плаву и испытания ядерного реактора будут проведены в течение 2019 года. В 2020 году пройдут заводские ходовые испытания, а в конце года "Белгород" должен быть передан Военно-морскому флоту.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что первые подводные атомные беспилотники будут спущены на воду уже в ближайшее время. Отмечалось, что стратегические аппараты способны нести ядерную боевую часть мощностью до двух мегатонн.
В данный момент завершен ряд испытаний энергоустановки и подтверждены возможности неограниченной дальности, а также скорости более 200 километров в час. Рабочая глубина погружения аппарата составила более километра.
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Армия , Оружие , Владимир Путин , Северодвинск
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