В Минобороны Украины рассказали, когда направят корабли в Керченский пролив

Глава Министерства обороны Украины Степан Полторак рассказал, когда поланируется осуществить планы по отправлению кораблей через Керченский пролив.

По его мнению, предпринимать такие попытки следует только после того, как к этому будут готовы военно-морские силы и международные партнеры Украины.

Полторак выразил мнение, что отказ от попыток прохода через пролив значил бы, что Украина отказывается от Азовского моря и собственной территории.

В середине января ветеран внешней разведки Украины Василий Богдан заявил, что новая попытка прохода украинских военных кораблей через Керченский пролив будет «более подготовленной» — и на этот раз судна будут сопровождать корабли НАТО ОБСЕ . При этом генерал-лейтенант не смог назвать дату следующего прохода.

21 февраля министр иностранных дел России Серргей Лавров сообщил, что Украина готовит очередную провокацию в Керченском проливе и пытается привлечь к ней страны НАТО.

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу в Чёрном море у берегов Крыма, проигнорировав требования погранслужбы ФСБ России и Черноморского флота остановиться. На следующий день экипажи кораблей были задержаны, возбуждено уголовное дело.