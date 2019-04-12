Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Минобороны Украины рассказали, когда направят корабли в Керченский пролив 

Парламентская газета 54 минуты назад
Глава Министерства обороны Украины Степан Полторак рассказал, когда поланируется осуществить планы по отправлению кораблей через Керченский пролив.
По его мнению, предпринимать такие попытки следует только после того, как к этому будут готовы военно-морские силы и международные партнеры Украины.
Полторак выразил мнение, что отказ от попыток прохода через пролив значил бы, что Украина отказывается от Азовского моря и собственной территории.
В середине января ветеран внешней разведки Украины Василий Богдан заявил, что новая попытка прохода украинских военных кораблей через Керченский пролив будет «более подготовленной» — и на этот раз судна будут сопровождать корабли НАТО и ОБСЕ. При этом генерал-лейтенант не смог назвать дату следующего прохода.
21 февраля министр иностранных дел России Серргей Лавров сообщил, что Украина готовит очередную провокацию в Керченском проливе и пытается привлечь к ней страны НАТО.
25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу в Чёрном море у берегов Крыма, проигнорировав требования погранслужбы ФСБ России и Черноморского флота остановиться. На следующий день экипажи кораблей были задержаны, возбуждено уголовное дело.
Президент России Владимир Путин назвал этот инцидент провокацией киевских властей перед президентскими выборами на Украине.
Парламентская газета: последние новости
Севастопольцам покажут «Триумфы» и «Панцири» Эксперт объяснил, почему американские СМИ высоко оценили российский танк Японские истребители поднялись на перехват российского Ил-38
Комментарии3
Армия , Видео , Степан Полторак , Владимир Путин , ФСБ , Министерство обороны , ОБСЕ , НАТО
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Нарушила договоренность»: Новая страна обвиняет РФ28
Нарвался на отказ: Порошенко остался без дебатов27
Зеленский обвинил СБУ в слежке5
«На МКС инопланетяне нам в люк не стучали»
«Город пустой»: Порошенко дал Зеленскому 40 минут120
Видео
Россию обвинили в подготовке войны в Европе
В мире Политика
Испугался компромата: почему Ленин сдал Ассанжа
В мире
«Все!»: Ассанж задержан
Криминал В мире
«Возьму конкурс измором»: Киркоров раскрыл доходы от «Евровидения»
Шоу-бизнес
Кремль отреагировал на арест Ассанжа
Политика Другое
Решена судьба арестованного Калви
Происшествия
«Сармат» почти готов. Путин заявил о финальном испытании МБР
Оружие Армия
«Никаких санкций»: Кремль ответил обиженному Лукашенко
Политика Другое
Пока вы спали: Российский уголь развернули на запад
Общество
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение