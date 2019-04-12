«Пустынный паук»: из старой советской пушки сделали грозное оружие

Старый советский артиллерийский комплекс С-60 обрел новую жизнь. Он стал более метким, мощным и обзавелся пулеметом и ракетными установками

Китайское издание "Хуаньцю шибао" обратило внимание на многоцелевой управляемый боевой модуль Desert Spider ("Пустынный паук"). Перевод статьи был опубликован на портале ИноСМИ.

Новое орудие представляет собой пятитонный модуль на четырех гидравлических опорах. Они действительно напоминают лапы насекомого и придают оружию вид гигантского металлического паука.

И, если продолжать аналогию, его смертоносным "жалом" является С-60.

Советское орудие, вероятно, приглянулось разработчикам своими характеристиками. Оно может производить 120 выстрелов в минуту. Начальная скорость снаряда — тысяча километров в секунду. Пушка отличается точностью и хорошими баллистическими показателями, не зависящими от погоды.

К тому же она проверена в боях, в том числе во время войны в Афганистане.

Но при всей достоинствах С-60, оружейниками все же пришлось кое-что усовершенствовать.

Так, систему обойменного питания, позволяющего зарядить за один раз только четыре снаряда, они заменили на ленточную. Она подает без остановки 92 бронебойно-трассирующих снаряда.

Этот боеприпас способен пробить 96-миллиметровую гомогенную броню на расстоянии километра.

Огневую мощь "Пустынного паука" усилили спаренным пулеметом калибром 14,5 мм и двумя шестизарядными пусковыми установками 70-мм ракет.

Подвижная башня, оснащенная оптическими, телевизионными, тепловизионными датчиками, а также лазерным дальномером и радаром, позволяет обнаруживать наземные или воздушные цели в радиусе от 10 до 20 километров.

Имеет "паук" и крепкую броню. Она защищает его патронов калибра 7,62 мм Мощная батарея обеспечивает работоспособность комплекса в течение двух недель.

Справка "РГ"

Буксируемая 57-мм зенитная автоматическая пушка С-60 была принята на вооружение в начале 1950-х годов. Она сменила 37-мм буксируемую зенитную пушки образца 1939 года. Орудие предназначена для уничтожения воздушных целей на высоте до 6000 метров, а также наземных, в том числе бронированных, целей на дальности до 12 000 метров.

Пушка экспортировалась во многие страны и прошла через множество военных конфликтов. Хорошо проявила себя во Вьетнамской войне, в арабо-израильских конфликтах и ирано-иракской войне.