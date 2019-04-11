На Украине рассказали, когда направят корабли в Керченский пролив

Министр обороны Украины Степан Полторак рассказал, когда киевские власти направят корабли через Керченский пролив. Об этом сообщает портал NEWSONE.

По его словам, отказ от попыток прохода через пролив значил бы, что Украина отказывается от Азовского моря и собственной территории. Глава минобороны отметил, что предпринимать соответствующие попытки следует только после готовности военно-морских сил и международных партнеров Украины.

В начале апреля постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что альянс намерен принять "пакет мер" по Черному морю с целью "гарантировать безопасный проход украинских кораблей через Керченский пролив". Российские власти раскритиковали подобное решение. Как отметили в МИД , НАТО подталкивает Украину к провокациям в Черном море.

Провокация в Керченском проливе

В ноябре прошлого года три корабля украинских ВМС нарушили российскую границу, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря. После этого они двинулись из Черного моря к Керченскому проливу.