Министр обороны Украины Степан Полторак рассказал, когда киевские власти направят корабли через Керченский пролив. Об этом сообщает портал NEWSONE.
По его словам, отказ от попыток прохода через пролив значил бы, что Украина отказывается от Азовского моря и собственной территории. Глава минобороны отметил, что предпринимать соответствующие попытки следует только после готовности военно-морских сил и международных партнеров Украины.
В начале апреля постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что альянс намерен принять "пакет мер" по Черному морю с целью "гарантировать безопасный проход украинских кораблей через Керченский пролив". Российские власти раскритиковали подобное решение. Как отметили в МИД, НАТО подталкивает Украину к провокациям в Черном море.
Провокация в Керченском проливе
В ноябре прошлого года три корабля украинских ВМС нарушили российскую границу, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря. После этого они двинулись из Черного моря к Керченскому проливу.
Корабли опасно маневрировали и игнорировали законные требования российских властей. Береговая охрана ФСБ задержала корабли, на борту которых находились 22 моряка и два сотрудника СБУ. Против них возбудили уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.
Владимир Путин назвал инцидент провокацией, предпринятой с целью поднять рейтинг Петра Порошенко в преддверии президентских выборов на Украине.