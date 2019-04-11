Военный эксперт: ракета «Сармат» — это гарантированное уничтожение целей

Президент России Владимир Путин на встрече с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения званий сообщил, что межконтинентальная тяжелая ракета "Сармат" проходит завершающую стадию испытаний.

Путин напомнил, что в последние годы ведется "масштабная планомерная работа" по "комплексному развитию армии, насыщению войск передовой техникой".

"Ракетный комплекс "Авангард" с планирующим крылатым блоком, гиперзвуковая наша система межконтинентальной дальности серьезно усилит мощь РВСН", — подчеркнул верховный главнокомандующий.

Он также сообщил, что комплекс "Кинжал" и лазерная система "Пересвет" уже поставлены на боевое дежурство.

Путин отметил, что современными видами вооружения, в том числе гиперзвуковой ракетой "Циркон", которая не имеет аналогов в мире, предстоит оснастить новые надводные корабли и атомные подводные лодки.

Именно такое, по его словам, "современное, высокоточное и мощное оружие определяет уже сейчас и будет определять в будущем облик российских Вооруженных сил". В связи с этим требования к подготовке личного состава, качеству и интенсивности боевой учебы становятся еще выше, подчеркнул Путин.

В эфире радио Sputnik эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин подчеркнул, что Россия модернизирует свои ракетно-ядерные силы, исходя из собственной безопасности.

"Развитие этой системы является логичным шагом в связи с нарастанием стратегических угроз ядерному паритету, когда США разворачивают систему ПРО в Европе и занимаются модернизацией своих ракетно-ядерных систем, для чего они и выходят из ДРСМД. Россия в связи с этим, естественно, занимается модернизацией своих ракетно-ядерных сил для собственной безопасности, для поддержания ракетно-ядерного паритета", — сказал Борис Рожин.

Военный эксперт рассказал также о преимуществах ракеты "Сармат".