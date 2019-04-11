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Военный эксперт: ракета «Сармат» — это гарантированное уничтожение целей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин на встрече с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения званий сообщил, что межконтинентальная тяжелая ракета "Сармат" проходит завершающую стадию испытаний.
Путин напомнил, что в последние годы ведется "масштабная планомерная работа" по "комплексному развитию армии, насыщению войск передовой техникой".
"Ракетный комплекс "Авангард" с планирующим крылатым блоком, гиперзвуковая наша система межконтинентальной дальности серьезно усилит мощь РВСН", — подчеркнул верховный главнокомандующий.
Он также сообщил, что комплекс "Кинжал" и лазерная система "Пересвет" уже поставлены на боевое дежурство.
Путин отметил, что современными видами вооружения, в том числе гиперзвуковой ракетой "Циркон", которая не имеет аналогов в мире, предстоит оснастить новые надводные корабли и атомные подводные лодки.
Именно такое, по его словам, "современное, высокоточное и мощное оружие определяет уже сейчас и будет определять в будущем облик российских Вооруженных сил". В связи с этим требования к подготовке личного состава, качеству и интенсивности боевой учебы становятся еще выше, подчеркнул Путин.
В эфире радио Sputnik эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин подчеркнул, что Россия модернизирует свои ракетно-ядерные силы, исходя из собственной безопасности.
"Развитие этой системы является логичным шагом в связи с нарастанием стратегических угроз ядерному паритету, когда США разворачивают систему ПРО в Европе и занимаются модернизацией своих ракетно-ядерных систем, для чего они и выходят из ДРСМД. Россия в связи с этим, естественно, занимается модернизацией своих ракетно-ядерных сил для собственной безопасности, для поддержания ракетно-ядерного паритета", — сказал Борис Рожин.
Военный эксперт рассказал также о преимуществах ракеты "Сармат".
""Сармат" в этом плане является дальнейшим развитием отечественных тяжелых ракет, которые предназначены, прежде всего, для применения в условиях ракетно-ядерной войны для ответного удара при попытках США или их союзников осуществить превентивную атаку с целью обезоружить нашу страну, чтобы диктовать ей какие-то условия. Ракеты "Сармат" могут обеспечить гарантированное уничтожение тех целей, которые намечены военными. Преимущества этой ракеты — в повышенной точности, эффективной дальности и радиусе поражения целей", — отметил Борис Рожин.
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Армия , Войска , Оружие , Владимир Путин , РВСН , ИА Sputnik
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