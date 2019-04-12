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Минобороны РФ досрочно получит дивизион ПБРК «Бастион» 

ТК «Звезда» + ещё 3 8 часов назад
Фото: МО РФ
По словам заместителя генерального директора ВПК «НПО машиностроения», поставка берегового ракетного комплекса произойдет с опережением графика.
Министерство обороны России получит дивизион противокорабельного берегового ракетного комплекса «Бастион». Об этом сообщил заместитель генерального директора по комплексам специального назначения с крылатыми ракетами ВПК «НПО машиностроения» Анатолий Свинцов.
«Мы готовы один дивизион досрочно в этом году поставить генеральному заказчику», — заявил Свинцов.
Ранее заместитель руководителя «НПО машиностроения» рассказал «Звезде» о боевых возможностях ракет «Оникс», которыми вооружен ПБРК «Бастион».
ПБРК «Бастион» предназначен для поражения надводных кораблей различных классов и типов из состава десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.
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Армия , Оружие , Министерство обороны
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