Минобороны РФ досрочно получит дивизион ПБРК «Бастион» 

По словам заместителя генерального директора ВПК «НПО машиностроения», поставка берегового ракетного комплекса произойдет с опережением графика.
Министерство обороны России получит дивизион противокорабельного берегового ракетного комплекса «Бастион». Об этом сообщил заместитель генерального директора по комплексам специального назначения с крылатыми ракетами ВПК «НПО машиностроения» Анатолий Свинцов.
«Мы готовы один дивизион досрочно в этом году поставить генеральному заказчику», — заявил Свинцов.
Ранее заместитель руководителя «НПО машиностроения» рассказал «Звезде» о боевых возможностях ракет «Оникс», которыми вооружен ПБРК «Бастион».
ПБРК «Бастион» предназначен для поражения надводных кораблей различных классов и типов из состава десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.