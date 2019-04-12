Минобороны РФ досрочно получит дивизион ПБРК «Бастион»

По словам заместителя генерального директора ВПК «НПО машиностроения», поставка берегового ракетного комплекса произойдет с опережением графика.

Министерство обороны России получит дивизион противокорабельного берегового ракетного комплекса «Бастион». Об этом сообщил заместитель генерального директора по комплексам специального назначения с крылатыми ракетами ВПК «НПО машиностроения» Анатолий Свинцов.

«Мы готовы один дивизион досрочно в этом году поставить генеральному заказчику», — заявил Свинцов.

Ранее заместитель руководителя «НПО машиностроения» рассказал «Звезде» о боевых возможностях ракет «Оникс», которыми вооружен ПБРК «Бастион».

ПБРК «Бастион» предназначен для поражения надводных кораблей различных классов и типов из состава десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.