Американский военный развеял миф об угрозе вторжения России в Европу

Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox News заявил, что размещение американских войск в Европе не оправдано, а Россия не собирается нападать на Европу.

По его словам, не существует угрозы нападения России на Европу, а Китая на Юго-Восточную Азию, поэтому нет необходимости размещать американские войска за рубежом для противостояния этим странам.

"Никакие российские армии не собираются на границах Европы, готовясь, напасть на Запад и завоевать Европу. Ничего такого нет. Никакие китайские армии не собираются на границах Юго-Восточной Азии или на границе с Кореей, готовясь атаковать Корейский полуостров или вторгнуться во Вьетнам и Таиланд. Этих армий не существует", — заявил Макгрегор.

Он также подчеркнул, что размещение американских войск выгодно лишь узкому кругу людей, которые получают за счет этого огромную прибыль.

"Правящий класс получает деньги от групп с особыми интересами. Существующие лобби располагают колоссальными деньгами и платят людям на Капитолийском холме огромные суммы за поддержку любых проектов, предусматривающих размещение воинских контингентов за океаном. Военное присутствие за океаном — это их кассовый аппарат", — добавил военный.

При этом Макгрегор отметил, что все эти военные, размещенные по всему миру, могли бы защищать границу США с Мексикой, потому что уже имеющиеся контингенты не способны справиться с наплывом мигрантов через границу.

При этом он добавил, что миграция выгодна чиновникам обеих партий в правительстве США, где некоторые рассматривают мигрантов как своих будущих избирателей.

"Демократы смотрят на юг и видят избирателей, которые пересекают границу. Республиканцы боятся потерять голоса, поэтому им не хватает мужества сказать "стоп". Никто не станет выступать за защиту этой границы, потому что они видят в этих людях основу для постоянной диктатуры в будущем", — рассказал Макгрегор.

Военный также подчеркнул, что правительство США уже не имеет возможности вернуть все обратно, поскольку не сможет оправдать непомерно раздутый военный бюджет, если признает, что для размещения американских войск за океаном нет необходимости.