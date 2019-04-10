Возможен конфликт: Россия пригрозила НАТО в Черном море

Совете Федерации предупредили НАТО , что нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив может привести к военному конфликту с Россией . Такое заявление было сделано по случаю 70-летия со дня основания альянса. Именно противоречия в черноморском регионе на данный момент являются главным камнем преткновения в отношениях РФ и НАТО.

На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией. Сенаторы отметили, что в него могут быть вовлечены и страны НАТО. Документ СФ о деструктивной политике Североатлантического альянса приурочен к 70-й годовщине со дня образования организации.

«Прохождение украинских кораблей через Керченский пролив — это не вопрос соотношения сил или присутствия НАТО в Черноморском регионе, а исключительно проблема соблюдения украинской стороной установленных процедур, которые ей хорошо известны и успешно использовались ею до ноября 2018 года», — отметили в заявлении верхней палаты парламента.

Сенаторы указали на то, что после усиления активности в ранее спокойном Балтийском регионе НАТО теперь наращивает военное присутствие и в Черноморском регионе.

В Совфеде обвинили НАТО в поддержке Грузии во время ее конфликта с самопровозглашенными республиками Южная Осетия республикой Абхазия в августе 2008 года, а также Украины в ее незаконном вторжении в территориальные воды России в Керченском проливе 25 ноября прошлого года. В СФ уверены: таким образом альянс поощряет руководство этих двух стран, «уверенное в своей безнаказанности, на новые авантюры».

По мнению парламентариев, в условиях обострившейся ситуации на международной арене улучшить отношения между военными и политиками РФ и альянса мог бы диалог двух сторон. Сенаторы посетовали на то, что существовавшие ранее форматы и каналы общения в одностороннем порядке были свернуты НАТО.

«Совет Федерации убежден, что у России и НАТО есть немало важных тем для обсуждения, а также значительное количество общих угроз, требующих общего ответа. Однако налаживание конструктивных отношений между Россией и НАТО, в том числе по парламентской линии, может строиться исключительно на взаимном уважении, учете законных интересов сторон и отказе от диктата и ультиматумов», — указали в документе.

Отношения РФ и НАТО день за днем ухудшаются из-за ситуации в черноморском регионе. Очередным ударом в этом и без того непростом положении стало заявление представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон. Она сообщила, что альянс планирует принять меры по обеспечению безопасного прохода украинских судов через Керченский пролив и расширить масштабы воздушной разведки в районе Черного моря. Она назвала выработанные НАТО шаги «чрезвычайно важными» для стран, соседствующих с Россией в регионе.

Американский представитель призвала союзников уделить больше внимания этому вопросу, «чтобы гарантировать, что эти воды освобождены» и чтобы страны региона «были свободны от российского вмешательства».

Она также указала на размещение Россией своих оборонительных вооружений в Крыму, переход под юрисдикцию России которого США не признают.

Заявления Хатчисон привели Москву в замешательство. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков , Кремль не понимает, что подразумевает американская сторона, заявляя о своих планах направить корабли для обеспечения прохода украинских судов через Керченский пролив. Он напомнил, что существует особый режим пребывания военных кораблей в Черном море, а решение об их пропуске в эту акваторию может быть принято только после поступления соответствующего запроса.

Изначально напряженные отношения в этом регионе были спровоцированы инцидентом в Керченском проливе, который произошел 25 ноября прошлого года. Тогда три корабля ВМС Украины вышли из Одессы и направились в сторону Азовского моря, по данным ФСБ, нарушив при прохождении Керченского пролива действующие процедуры следования судов через территориальные воды России. Украинские моряки проигнорировали законные требования российских пограничников остановиться. В связи с этим россиянам пришлось применить оружие, в результате чего три украинца получили легкие ранения. Корабли были задержаны, а моряки арестованы. По факту нарушения госграницы РФ против них было возбуждено уголовное дело.

Киев заявил о своей невиновности, переложив ответственность за случившееся на Россию, поскольку российские корабли, по убеждению украинских властей, «применили силу в отношении кораблей Вооруженных сил Украины».

Украинцев, в частности, поддержали в НАТО. После анализа предоставленных Киевом данных по этому инциденту генсек альянса Йенс Столтенберг объявил, что действия российских военных «имеют последствия».

«Мы отслеживаем ситуацию очень пристально и мы постоянно оцениваем, что еще можем сделать, потому что Россия должна понимать, что ее действия имеют последствия», — подчеркнул Столтенберг и призвал Москву «немедленно освободить украинских моряков и корабли».

Но Кремль расценил случившееся в Керченском проливе лишь как провокацию киевских властей, которая была осуществлена для повышения низкого рейтинга действующего президента в преддверии выборов главы государства.