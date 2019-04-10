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Итальянские истребители перехватили пассажирский самолет над Черногорией 

Газета.Ru + ещё 4 17 часов назад
Фото: РИА Новости
Итальянские истребители Eurofighter Typhoon были подняты по тревоге на перехват лайнера немецкой авиакомпании Tui Fly, сообщает РИА "Новости".
Отмечается, что с самолетом была потеряна связь.
Лайнер направлялся в египетскую Хургаду и потерял контакт с наземными диспетчерскими службами.
По указанию европейского центра совместных воздушных операций НАТО в испанском Торрехоне на его перехват были направлены два итальянских истребителя.
Ранее истребители Японии срочно вылетел навстречу российскому патрульному самолету Ил-38, летевшему над Японским морем.
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Армия , Африка , В мире , Войска , Оружие , НАТО , РИА Новости , Черногория
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