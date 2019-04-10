Итальянские истребители перехватили пассажирский самолет над Черногорией

Итальянские истребители Eurofighter Typhoon были подняты по тревоге на перехват лайнера немецкой авиакомпании Tui Fly, сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что с самолетом была потеряна связь.

Лайнер направлялся в египетскую Хургаду и потерял контакт с наземными диспетчерскими службами.

По указанию европейского центра совместных воздушных операций НАТО в испанском Торрехоне на его перехват были направлены два итальянских истребителя.

Ранее истребители Японии срочно вылетел навстречу российскому патрульному самолету Ил-38, летевшему над Японским морем.