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Эксперт прокомментировал заявление главы МИД Турции об истребителях F-35 

RT на русском 49 минут назад
Фото: ТАСС
Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что Анкара закупит истребители у других стран, если США откажутся поставлять Анкаре F-35.
«Турки обратят внимание на российские Су-35 и МиГ-35 — по своим характеристикам они не уступают американским истребителям. Более того — по ряду характеристик ещё их и превосходят», — сказал Леонков.
По его словам, Вашингтон сам толкает Анкару к расширению военно-технического сотрудничества с Москвой, и даже санкции за покупку российских вооружений Турцию вряд ли испугают.
Ранее глава турецкого внешнеполитического ведомства не исключил возможности заключения ещё одной сделки с Россией по С-400.
Эксперт Эдуард Лозанский прокомментировал НСН возможность введения США санкций против других стран из-за покупки С-400.
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Армия , Войска , Оружие , Эдуард Лозанский , Мевлют Чавушоглу , МИД , МИД Турции , ФБА "Экономика сегодня" , Анкара , США , Турция
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