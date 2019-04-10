Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт прокомментировал заявление главы МИД Турции об истребителях F-35 

RT на русском 19 часов назад
Фото: ТАСС
Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что Анкара закупит истребители у других стран, если США откажутся поставлять Анкаре F-35.
«Турки обратят внимание на российские Су-35 и МиГ-35 — по своим характеристикам они не уступают американским истребителям. Более того — по ряду характеристик ещё их и превосходят», — сказал Леонков.
По его словам, Вашингтон сам толкает Анкару к расширению военно-технического сотрудничества с Москвой, и даже санкции за покупку российских вооружений Турцию вряд ли испугают.
Ранее глава турецкого внешнеполитического ведомства не исключил возможности заключения ещё одной сделки с Россией по С-400.
Эксперт Эдуард Лозанский прокомментировал НСН возможность введения США санкций против других стран из-за покупки С-400.
RT на русском: последние новости
Как США заставляют Египет отказаться от российских истребителей Су-35 Порошенко рассказал об украинских ракетах с дальностью поражения 1000 км На немецком телеканале сообщили о «вторжении» России в Эстонию
Армия , Войска , Оружие , Эдуард Лозанский , Мевлют Чавушоглу , МИД , МИД Турции , ФБА "Экономика сегодня" , Анкара , США , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Там уже обнаглели»: Лукашенко об отношениях с Россией76
Пока вы спали: Российский уголь развернули на запад37
Россия ответила на ультиматум ПАСЕ530
«Нами управляют ***»: Канделаки сравнила Зеленского со Шварценеггером6
«Сиди лучше на шпагате»: россияне ответили Волочковой12
Видео
Пока вы спали: Российский уголь развернули на запад
Общество
Пока вы не уснули: Киеву напомнили об угрозе войны, поражение Зеленского
В мире
«Там уже обнаглели»: Лукашенко об отношениях с Россией
Политика В мире
«Пинает со всей дури»: ролик с котом и Яшиным взорвал сеть
Общество
Москва обратилась с призывом к гражданам Казахстана
В мире СНГ
«Сиди лучше на шпагате»: россияне ответили Волочковой
Шоу-бизнес
Сбивший курсанта МЧС в Воронеже водитель доставлен в суд
Криминал Происшествия
Корь из Украины вызвала вспышку в США
В мире США
«Нами управляют ***»: Канделаки сравнила Зеленского со Шварценеггером
Общество
Военный переворот произошел в Судане
Африка В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение