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В ЧФ рассказали о подготовке ко Дню ПВО в Севастополе 

RT на русском 50 минут назад
Фото: ТАСС
В Севастополе идёт подготовка ко Дню войск противовоздушной обороны, сообщает kp.ru.
12 апреля в центре города состоится выставка военной техники.
«У жителей и гостей Севастополя имеется уникальная возможность ознакомиться с современным зенитным ракетным комплексом С-400 «Триумф», зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь», командно-штабными и другими специальными машинами и тренажёрами, стоящими на вооружении войск ПВО», — заявили в пресс-службе ЧФ.
Также запланирован праздничный концерт.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге провели первую репетицию парада Победы.
RT на русском: последние новости
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Армия , Войска , Оружие , Комсомольская правда , Севастополь
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