В ЧФ рассказали о подготовке ко Дню ПВО в Севастополе

Севастополе идёт подготовка ко Дню войск противовоздушной обороны, сообщает kp.ru. 12 апреля в центре города состоится выставка военной техники. «У жителей и гостей Севастополя имеется уникальная возможность ознакомиться с современным зенитным ракетным комплексом С-400 «Триумф», зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь», командно-штабными и другими специальными машинами и тренажёрами, стоящими на вооружении войск ПВО», — заявили в пресс-службе ЧФ. Также запланирован праздничный концерт. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге провели первую репетицию парада Победы.