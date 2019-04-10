В Севастополе идёт подготовка ко Дню войск противовоздушной обороны, сообщает kp.ru.
12 апреля в центре города состоится выставка военной техники.
«У жителей и гостей Севастополя имеется уникальная возможность ознакомиться с современным зенитным ракетным комплексом С-400 «Триумф», зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь», командно-штабными и другими специальными машинами и тренажёрами, стоящими на вооружении войск ПВО», — заявили в пресс-службе ЧФ.
Также запланирован праздничный концерт.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге провели первую репетицию парада Победы.