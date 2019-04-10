Российские военные покинули ключевые позиции на севере Сирии

Российские военные покинули Тель-Рифат — ключевой город в провинции Алеппо на севере Сирии , административным центром которой является одноименный город. Об этом сообщает Al-Masdar News.

Войска ушли из города спустя неделю после совместных маневров с вооруженными силами Турции . Несмотря на вывод российских военных, Сирийская арабская армия (САА) отказалась покинуть населенный пункт и усилила оборону в районе Тель-Рифата.

Также сообщается, что Турция не смогла договориться с Ираном о выводе войск из пригородов Алеппо. Иранские вооруженные силы отвергли требование турецкой стороны покинуть города Нубболь и Аль-Захра, где находятся члены исламистского движения «Хезболла»

10 апреля стало известно, что силы САА начали масштабное наступление на северо-западе Сирии в ответ на совершенную за день до этого атаку исламистов. В ходе ночной вылазки боевиков погибли как минимум шестеро сирийских солдат.