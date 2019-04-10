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Российские военные покинули ключевые позиции на севере Сирии 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: AP
Российские военные покинули Тель-Рифат — ключевой город в провинции Алеппо на севере Сирии, административным центром которой является одноименный город. Об этом сообщает Al-Masdar News.
Войска ушли из города спустя неделю после совместных маневров с вооруженными силами Турции. Несмотря на вывод российских военных, Сирийская арабская армия (САА) отказалась покинуть населенный пункт и усилила оборону в районе Тель-Рифата.
Также сообщается, что Турция не смогла договориться с Ираном о выводе войск из пригородов Алеппо. Иранские вооруженные силы отвергли требование турецкой стороны покинуть города Нубболь и Аль-Захра, где находятся члены исламистского движения «Хезболла».
10 апреля стало известно, что силы САА начали масштабное наступление на северо-западе Сирии в ответ на совершенную за день до этого атаку исламистов. В ходе ночной вылазки боевиков погибли как минимум шестеро сирийских солдат.
В декабре 2018 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил о выводе основной группировки российских войск из Сирии. Он также говорил о сокращении полетов российской авиации в стране со ста в день до двух-четырех в неделю.
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Комментарии
Армия , Ближний Восток , Войска , Конфликты , Сергей Шойгу , Хезболла , Сирия , Турция
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