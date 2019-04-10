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Украина анонсировала поставки нового вооружения из США 

Деловая газета «Взгляд» 10 апреля 2019
Фото: Minnesota National Guard / Sgt. 1st Class Ben Houtkooper
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила о переговорах Киева и Вашингтона по вопросам поставок нового вооружения на Украину.
«Оно [оружие] будет размещено не только на Западе Украины, как то, что было передано раньше, а может быть использовано там, где мы будем считать необходимым для защиты государства», — заявила Климпуш-Цинцадзе, передает ТАСС.
Она также обратила внимание на военную поддержку со стороны НАТО, сказав, что за последние пять лет альянс через 10 трастовых фондов Украины предоставил Киеву 40 млн евро на разминирование территорий и обучение и реабилитацию военнослужащих, а также продолжает передавать беспилотные летательные аппараты, автомобили повышенной проходимости, госпитали и хирургическое оборудование и образцы современного летального оружия, среди которых противотанковые ракетные комплекты. Как считает Климпуш-Циндадзе, Украина имеет хорошие шансы на вступление в НАТО при условии продолжения реформ в стране.
«Есть все возможности достичь совместимости во многих сферах со странами-членами Североатлантического альянса. Еще несколько лет движения в этом направлении и мы окончательно перережем пуповину, которой нас обвивала Российская Федерация», — заявила она.
В марте министерство обороны Украины сообщало, что Киев получил от Штатов около 400 единиц образцов вооружения и более 9,5 тыс. других приборов и техники.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал законодательные акты, согласно которым Украина получит от США финансовую помощь на 700 млн долларов. Деньги пойдут, в том числе, на укрепление военно-технической базы.
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Комментарии
Армия , Оружие , Украина , Дональд Трамп , НАТО , ИТАР-ТАСС , США
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