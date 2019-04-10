Украина анонсировала поставки нового вооружения из США

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила о переговорах Киева и Вашингтона по вопросам поставок нового вооружения на Украину.

«Оно [оружие] будет размещено не только на Западе Украины, как то, что было передано раньше, а может быть использовано там, где мы будем считать необходимым для защиты государства», — заявила Климпуш-Цинцадзе, передает ТАСС.

Она также обратила внимание на военную поддержку со стороны НАТО , сказав, что за последние пять лет альянс через 10 трастовых фондов Украины предоставил Киеву 40 млн евро на разминирование территорий и обучение и реабилитацию военнослужащих, а также продолжает передавать беспилотные летательные аппараты, автомобили повышенной проходимости, госпитали и хирургическое оборудование и образцы современного летального оружия, среди которых противотанковые ракетные комплекты. Как считает Климпуш-Циндадзе, Украина имеет хорошие шансы на вступление в НАТО при условии продолжения реформ в стране.

«Есть все возможности достичь совместимости во многих сферах со странами-членами Североатлантического альянса. Еще несколько лет движения в этом направлении и мы окончательно перережем пуповину, которой нас обвивала Российская Федерация», — заявила она.

В марте министерство обороны Украины сообщало, что Киев получил от Штатов около 400 единиц образцов вооружения и более 9,5 тыс. других приборов и техники.