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Видео: БМПТ «Терминатор» принарядили для парада 

Российская Газета 10 апреля 2019
Специалисты "Уралвагонзавода" на подмосковном полигоне Алабино завершили подготовку боевых машин поддержки танков "Терминатор" к параду на Красной площади.
Гусеницы "Терминатора" подбили резиновыми башмаками — чтобы не портили асфальт. Ходовую часть машины прикрыли броневыми панелями и решетчатыми экранами, защищающими от кумулятивных выстрелов из гранатомета.
— По правилам транспортировки машины уходят с завода без дополнительной защиты. Приведение техники в полную боеготовность происходит по прибытии в часть силами экипажей, — рассказали в пресс-службе УВЗ.
Процесс "наряжания" одной БМПТ по полной форме занимет немногим менее часа. За это время танкисты достают из ящиков и развешивают по местам несколько сотен килограммов броневой стали.
БМПТ "Терминатор" — собственная разработка "Уралвагонзавода", такой техники нет ни в одной армии мира. Машина на базе танка Т-72 предназначена для сопровождения танков, борьбы с пехотой и противотанковыми средствами: пушками, гранатометчиками, переносными ракетными комплексами. "Терминатор" вооружен спаренной 30-миллиметровой пушкой, противотанковыми управляемыми ракетами, пулеметом и автоматическими гранатометами.
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Комментарии
Армия , Видео , Оружие , Уралвагонзавод
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