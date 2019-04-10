Видео: БМПТ «Терминатор» принарядили для парада

Гусеницы "Терминатора" подбили резиновыми башмаками — чтобы не портили асфальт. Ходовую часть машины прикрыли броневыми панелями и решетчатыми экранами, защищающими от кумулятивных выстрелов из гранатомета.

— По правилам транспортировки машины уходят с завода без дополнительной защиты. Приведение техники в полную боеготовность происходит по прибытии в часть силами экипажей, — рассказали в пресс-службе УВЗ.

Процесс "наряжания" одной БМПТ по полной форме занимет немногим менее часа. За это время танкисты достают из ящиков и развешивают по местам несколько сотен килограммов броневой стали.

БМПТ "Терминатор" — собственная разработка "Уралвагонзавода", такой техники нет ни в одной армии мира. Машина на базе танка Т-72 предназначена для сопровождения танков, борьбы с пехотой и противотанковыми средствами: пушками, гранатометчиками, переносными ракетными комплексами. "Терминатор" вооружен спаренной 30-миллиметровой пушкой, противотанковыми управляемыми ракетами, пулеметом и автоматическими гранатометами.