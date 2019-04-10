Российские крейсеры приступили к учениям в Норвежском море

Ракетные крейсеры Северного флота «Пётр Великий» и «Маршал Устинов» начали плановые учения в нейтральных водах Норвежского моря. Об этом информирует пресс-служба флота.

Экипажи крейсеров отрабатывают плановые задачи в рамках проведения итоговых мероприятий боевой подготовки за зимний период обучения 2019 учебного года, передаёт ТАСС.

По данным пресс-службы, крейсеры находится на значительном удалении от норвежских территориальных вод.

В рамках учений корабли отработали взаимодействие с авиацией и отражение группового воздушного нападения условного противника.

Отмечается, что ракетные крейсеры также проведут артиллерийские стрельбы по надводным целям в районах с закрытым для судоходства и полётов режимом.

Ранее телеканал «Звезда» передавал, что на территории пяти регионов Южного военного округа прошли учения артиллеристов.