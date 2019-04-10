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Российские крейсеры приступили к учениям в Норвежском море 

RT на русском + ещё 2 10 апреля 2019
Фото: РИА Новости
Ракетные крейсеры Северного флота «Пётр Великий» и «Маршал Устинов» начали плановые учения в нейтральных водах Норвежского моря. Об этом информирует пресс-служба флота.
Экипажи крейсеров отрабатывают плановые задачи в рамках проведения итоговых мероприятий боевой подготовки за зимний период обучения 2019 учебного года, передаёт ТАСС.
По данным пресс-службы, крейсеры находится на значительном удалении от норвежских территориальных вод.
В рамках учений корабли отработали взаимодействие с авиацией и отражение группового воздушного нападения условного противника.
Отмечается, что ракетные крейсеры также проведут артиллерийские стрельбы по надводным целям в районах с закрытым для судоходства и полётов режимом.
Ранее телеканал «Звезда» передавал, что на территории пяти регионов Южного военного округа прошли учения артиллеристов.
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Армия , Войска , ТК "Звезда" , ИТАР-ТАСС
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