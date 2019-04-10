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Фрегат «Адмирал Григорович» на учениях в Черном море «поразил» противника из «Калибров» 

ТАСС + ещё 5 10 апреля 2019
Фото: РИА Новости
Экипаж фрегата Черноморского флота "Адмирал Григорович" отработал на учениях уход из-под удара условного противника, а также поразил мишени, имитирующие корабли противника, из ракетного комплекса "Калибр", сообщили в среду журналистам в пресс-службе флота.
"В ходе учений фрегат "Адмирал Григорович" выполнил экстренное приготовление корабля к бою и походу и вышел из-под удара условного противника в район рассредоточения. Затем, находясь на переходе морем, боевые расчеты ракетного комплекса "Калибр-НК" выполнили комплекс мероприятий по обнаружению, захвату и применению крылатых ракет по надводной цели, имитирующей отряд кораблей условного противника", — говорится в сообщении.
Уточняется, что фрегат успешно выполнил электронные пуски. Учения проводились в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.
"Адмирал Григорович" — головной фрегат (по отечественной классификации "сторожевой корабль") проекта 11356. Корабль имеет полное водоизмещение более 4 тыс. т, длину — 125 м. Основное вооружение фрегата — ракетный комплекс "Калибр-НК" с одноименными крылатыми ракетами.
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