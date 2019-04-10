Анкара найдет замену истребителям F-35 в случае отказа США от их поставки из-за приобретения Турцией российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
"Если не получится приобрести F-35, то Турция закупит аналогичные стем ПВО должна поступить в страну в июле. США заявляют, что системы С-400 несовместимы со стандартсамолеты у других стран. И так будет продолжаться до начала производства наших собственных истребителей пятого поколения", — сказал Чавушоглу в эфире телеканала NTV.
Ранее Турция заявила, что не откажется от планов покупать С-400 и что первая партия сиами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции собственных новейших самолетов F-35.