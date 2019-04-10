Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Турция может заключить еще одну сделку с РФ по С-400, если США откажутся продать Patriot 

ТАСС 16 часов назад
Фото: ТАСС
Турция может заключить с Россией еще одну сделку по поставкам зенитных ракетных систем С-400, если Соединенные Штаты в конечном итоге откажут республике в поставках зенитных ракетных комплексов Patriot. О такой возможности заявил в среду в интервью телеканалу NTV министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
"Если США не захотят продать нам Patriot, то завтра мы можем приобрести второй комплекс С-400, можем также закупить и другие системы ПВО", — сказал глава МИД.
Чавушоглу также заявил, что Турция может обратиться к любой другой стране, если США откажутся поставить республике новейшие истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35.
"Если у нас не будет F-35, то мы будем вынуждены удовлетворить нашу потребность в истребителях где-либо еще", — сказал он.
ТАСС: последние новости
В Ливийской национальной армии опровергли информацию о сдаче аэропорта Триполи Толстой заявил, что резолюция ПАСЕ не содержит гарантий соблюдения прав делегации России Небензя не позволил ограничить свое выступление в СБ ООН с помощью песочных часов
Армия , Оружие , Мевлют Чавушоглу , МИД , США , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Интернет и Big data изменят политическую жизнь в РФ3
Необходимо нанести удар: против США восстает больше стран
РФ рассказала о жутких смертях в подконтрольном США лагере
Названа роль Украины в возможной войне США с РФ43
Единой позиции нет: Готовы ли США договориться по СНВ-III2
Видео
Пока вы не уснули: Киеву напомнили об угрозе войны, поражение Зеленского
В мире
«Пинает со всей дури»: ролик с котом и Яшиным взорвал сеть
Общество
В ПАСЕ обратились к России с призывом
В мире Политика
В США произошла попытка госпереворота
В мире Конфликты
Россия пригрозила НАТО в Черном море
Армия Войска
В американском зоопарке родился чёрный носорог
В мире
Глава МВД Украины поддержал бунт против Порошенко
В мире Конфликты
«Надеюсь, ты не сс**уха»: Украинка вызвала на дебаты Скабееву
В мире Украина
«Столько негатива»: Бузова заступилась за Лазарева
Шоу-бизнес
Истребители сбили самолёты противника над Крымом
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение