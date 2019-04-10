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Турция может заключить еще одну сделку с РФ по С-400, если США откажутся продать Patriot 

ТАСС 10 апреля 2019
Фото: ТАСС
Турция может заключить с Россией еще одну сделку по поставкам зенитных ракетных систем С-400, если Соединенные Штаты в конечном итоге откажут республике в поставках зенитных ракетных комплексов Patriot. О такой возможности заявил в среду в интервью телеканалу NTV министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
"Если США не захотят продать нам Patriot, то завтра мы можем приобрести второй комплекс С-400, можем также закупить и другие системы ПВО", — сказал глава МИД.
Чавушоглу также заявил, что Турция может обратиться к любой другой стране, если США откажутся поставить республике новейшие истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35.
"Если у нас не будет F-35, то мы будем вынуждены удовлетворить нашу потребность в истребителях где-либо еще", — сказал он.
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Армия , Оружие , Мевлют Чавушоглу , МИД , США , Турция
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