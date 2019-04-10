Третий сталинский удар: как Красная Армия освобождала Одессу

10 апреля 1944 года в результате успешно проведенной Одесской наступательной операции — так называемого третьего сталинского удара — была освобождена Одесса. Советские войска взяли под контроль порт, через который осуществлялись поставки силам вермахта, и продолжили наступление в западном направлении. После окончания Великой Отечественной войны в Одессе развернется борьба с криминалом, который в этом городе достиг особо крупных размеров.

В первой половине апреля 1944 года Красная армия планомерно вытесняла немецкие и румынские войска из Крыма , Николаевской и Одесской областей. Освобождение Южной Пальмиры стало следствием успешно проведенной силами 3-го Украинского фронта Одесской операции в рамках более масштабной Днепровско-Карпатской стратегической наступательной операции, начавшейся 24 декабря 1943 года и завершившейся 17 апреля 1944-го. Взятие Одессы являлось главной целью: через ее порт осуществлялись поставки вермахту по Черному морю. Возвращение одного из крупнейших городов СССР существенно меняло бы военно-стратегическое положение в регионе.

По стечению обстоятельств, роль освободителя Одессы выпала ее уроженцу, командующему 3-м Украинским фронтом Родиону Малиновскому

Наступление развивалось, несмотря на ожесточенное сопротивление: вражеская авиация группами по 30-40 самолетов систематически бомбила боевые порядки советских войск. Стрелковые и механизированные части испытывали нехватку горючего и боеприпасов. Важным эпизодом, подготовившим почву для дальнейших мероприятий по захвату Одессы, явилось овладение станцией Раздельная 4 апреля. Советские войска не только захватили 37 паровозов и более 900 вагонов с различным имуществом и военным снаряжением, но и перерезали железную дорогу, связывавшую Одессу с Тирасполем.

И хотя принято считать, что в Великой Отечественной война конница уже не имела того значения, что в прежние времена, Раздельную при поддержке танков атаковали именно кавалеристы из 4-го гвардейского казачьего корпуса под командованием генерал-лейтенанта Иссы Плиева. После боя группировка вермахта оказалась рассечена на две части, причем над одной из них нависла угроза окружения. Понимая всю опасность ситуации, немцы стянули в район к юго-востоку от станции дополнительные силы.

На северные окраины Одессы красноармейцы вышли к вечеру 9 апреля. Продвижение войск сильно затруднял рельеф местности — балки, лиманы и залитые водой овраги. Воцарившаяся в регионе плохая погода усложняла проезд вне дорог.

Кроме того, противник использовал оборонительные укрепления, оставшиеся с осени 1941 года, когда немцы и румыны атаковали, а советские подразделения защищались.

Немцы и румыны готовились к боям внутри города: в районе Лузановки были построены блиндажи, на перекрестках улиц и площадях города — долговременные огневые точки. Однако советское командование не желало лишних разрушений в городе, поэтому применение артиллерии на завершающем этапе проведения Одесской операции было весьма ограниченным.

В 20:00 начался штурм, а в 22:00 войска 5-й ударной армии генерал-лейтенанта Вячеслава Цветаева ворвались в северную часть города.

«В предвидении ведения боевых действий ночью в войсках была заблаговременно проведена подготовительная работа, — отмечается в книге ветерана ВОВ, впоследствии генерал-майора, историка Анатолия Грылева «Днепр—Карпаты—Крым». — Командиры и штабы до полка включительно получили план города с указанием важнейших его объектов, с обозначением кварталов в целях лучшей ориентировки. Для захвата важнейших узловых пунктов и магистралей были выделены штурмовые группы. Из местных жителей были подобраны проводники. Еще с вечера артиллерия встала на огневые позиции, взяв под огонь все подходы к городу со стороны моря. На это же нацеливалась авиация фронта».

К моменту штурма Одессы немецко-румынские войска в этом районе оказались практически в полном окружении. Лишь у Овидиополя оставался путь отхода с последующей переправой через Днестровский лиман. Сюда направились отступившие войска. Крупные группы пехоты пытались пробиться к переправам через Днестр в районе Беляевки.

Как уточняется в названном выше источнике, в ночь на 10 апреля «бегство противника из-под Одессы приняло уже панические размеры». По отходящим колоннам немцев и румын наносила удары советская авиация, а 262-я ночная бомбардировочная дивизия бомбила вражеские суда в порту. В низовьях Днестровского лимана выявлялись и уничтожались транспортные корабли и автоколонны.

Попытка эвакуировать материальные ценности морем провалилась.

В ту же ночь красноармейцы после короткой артподготовки атаковали противника в самой Одессе. Войска 8-й гвардейской армии вошли в город с запада, а соединения 5-й и 6-й ударных армий теснили нацистов на севере и северо-западе. Немаловажный вклад внесли вышедшие из катакомб подпольщики и партизаны. В их рядах, помимо советских граждан, сражались чехи и словаки, мобилизованные в части вермахта и расквартированные в Одессе, но перешедшие в конце 1943 года на сторону СССР. Помимо прочего, партизаны предотвратили затопление Пересыпи: им удалось вычислить и уничтожить группу немецких солдат, намеревавшихся взорвать дамбу Хаджибеевского лимана. Взорвать порт, причалы и склады отступавшие также не смогли во многом благодаря бдительности партизан.

К утру бои переместились в центр города, и вскоре после овладения Сабанеевым мостом командир 248-й дивизии полковник Николай Галай с группой автоматчиков водрузил красное знамя над Оперным театром. Уже к 10:00 Одесса перешла под полный контроль советских военных. Освобожденная от оккупации территория СССР значительно выросла в размерах и, главное, пополнилась крупным городом с промышленными объектами и интендантскими складами.

«Нам достались огромнейшие трофеи, — писал начальник Генштаба маршал Александр Василевский. — Весь железнодорожный участок от станции Выгоды до города был забит эшелонами с военной техникой и всевозможным имуществом. День 10 апреля, когда Одесса праздновала изгнание немецко-румынских фашистов, памятен мне вдвойне.

В этот день мне стало известно, что я награжден высшим военным орденом «Победа».

Я получил этот орден за №2, а №1 стоял на врученном Георгию Жукову. Наградная формулировка гласила: «За умелое выполнение заданий Верховного Главнокомандования по руководству боевыми операциями большого масштаба, в результате которых достигнуты выдающиеся успехи в деле разгрома немецко-фашистских захватчиков».

По словам Василевского, еще до опубликования Указа Президиума Верховного Совета СССР первым его поздравил по телефону Иосиф Сталин, просивший маршала переключить теперь внимание на освобождение Крыма, но не забывать и о 3-м Украинском фронте.

Поговорив с начальником Генштаба, Главнокомандующий отправил поздравление Малиновскому:

«Сегодня, 10 апреля, в 20 часов столица нашей Родины Москва салютует нашим доблестным войскам, освободившим Одессу, двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из трехсот двадцати четырех орудий.

Кораблям Черноморского флота в это же время произвести салют двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати орудий в честь войск, освободивших от немецких захватчиков важнейший порт на Черном море — Одессу. За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым вами войскам, участвовавшим в боях за освобождение Одессы. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! Смерть немецким захватчикам!»

Генерал армии Малиновский после прибытия в Одессу первым делом разыскал своего родственника, мужа тети, у которого еще подростком жил перед Первой мировой войной.

«Войска 3-го Украинского фронта сегодня, 10 апреля, в результате умелого обходного маневра пехоты и конно-механизированных соединений, в сочетании с фронтовой атакой овладели важным хозяйственно-политическим центром страны, областным городом Украины и первоклассным портом на Черном море — Одесса — мощным опорным пунктом обороны немцев, прикрывающим пути к центральным районам Румынии», — рассказывало Совинформбюро.

В следующие дни Совинформбюро сообщало о преступлениях врага на территории Одесской области.

«Отступая под ударами Красной армии, гитлеровцы вымещали свою злобу на мирных жителях, — говорилось в одной из сводок. — Девятого апреля немецкие солдаты и офицеры загнали в глиняный карьер женщин, детей и стариков и учинили над ними зверскую расправу.

Фашистские палачи расстреливали ни в чем не повинных мирных советских людей из автоматов и пистолетов. Немецкие изверги в течение этого дня убили до 400 жителей. От рук фашистских палачей погибло более 30 малолетних детей».

«Над морем, над портом, закрытым пеленой тумана, всходило веселое, яркое весеннее солнце, — писали «Известия». — Одесситы вышли из домов. Все уцелевшие от немецкой пули, спасшиеся от угона в Германию бросились навстречу красноармейцам. Неожиданно появились старые дворники. При немцах и румынах они не работали, а теперь вышли с метлами, скребками, лопатами почистить, умыть, убрать Одессу. Группы молодых парней сбивают со столбов румынские надписи. На Дерибасовской зазвучала песня. Одесса пробуждалась после долгого, кошмарного, всеизнуряющего сна».

За 907 дней оккупации население города, которое в 1939 году составляло 601,5 тыс. человек, серьезно уменьшилось. 82 тыс. погибли или были убиты оккупационной администрацией (в основном евреи). 78 тыс. человек угнали на принудительные работы в Германию.

После освобождения Одессы советские войска продолжили наступление в западном направлении: появлялись условия для освобождения Молдавии. А 10 апреля окончательно утвердилось как особая дата в истории города.

В этот же день, но в 1864 году, в разгар Крымской войны, англо-французская эскадра подвергла Одессу массированному обстрелу.

Городской инфраструктуре был нанесен существенный урон, жертвой атаки стали десятки мирных жителей и нижних чинов. Однако ответный огонь русских береговых батарей не позволил противнику высадить десант. Одесса устояла.