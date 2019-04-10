Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Крыму боевые расчеты С-400 отразили ракетный удар условного противника 

РИА Новости + ещё 3 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Боевые расчеты подразделений зенитно-ракетных систем С-400 "Триумф" 4 армии ВВС и ПВО Южного военного округа, дислоцированные в Крыму, приступили к учению по отражению ракетного удара условного противника, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
После совершения марша в район стартовых позиций и выполнения комплекса задач по приведению систем в боевое положение расчеты "Триумфов" провели поиск и захват контрольной цели, в роли которой выступили тактические фронтовые бомбардировщики Су-24.
"В ходе следующих этапов учения были проведены электронные пуски ракет по условным воздушным целям", — сказал Астафьев.
Для отражения массированного ракетного удара по району позиций С-400 были применены подразделения зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С".
Поразив баллистические ракеты условного противника, расчеты комплексов "Триумф" и "Панцирь-С" отработали оперативную смену стартовых и огневых позиций.
С 8 апреля в органах военного управления, соединениях и воинских частях ЮВО под руководством командующего войсками военного округа генерал-полковника Александра Дворникова проводится первый этап комплексной контрольной проверки за зимний период обучения с целью оценить уровень боевой выучки каждого военнослужащего и слаженность подразделений в целом, готовность вооружения и военной техники, обеспеченность материально-техническими ресурсами.
По результатам контрольной проверки будут выставлены оценки более 100 соединениям и воинским частям округа. Проверка организована в два этапа и завершится в конце апреля текущего года.
Последние новости
Почему для США так опасен Северный морской путь Украинских делегатов обматерили в ПАСЕ из-за России Пьяная женщина за рулем дважды наехала на подростков
Комментарии
Армия , Войска , Александр Дворников , Вадим Астафьев , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Фашистская оккупация краше москальской»111
Захарова оценила плакаты Порошенко с Путиным168
Россию сочли небоеспособной против США в Арктике197
Раскрыта причина отказа Вашингтона признавать Крым237
Далай-лама госпитализирован2
Видео
«Гвалт устроили»: Лукашенко опроверг дружбу с Порошенко
В мире Статьи
Польша против: дипломаты ответили на героизацию Бандеры
В мире Статьи
В Москву идут дожди
Погода Новости Москвы
Полный игнор: Меркель не встретила Мэй
Европа В мире
Зеленский поблагодарил карательные батальоны
Украина Армия
Авиадебоширка показала, что у неё под юбкой
Происшествия Общество
Пока вы не уснули: колкая шутка Путина, что творится с Норкиным
В мире
Штаб Порошенко объяснил билборды с Путиным
В мире Украина
Демарш? Пугачева проигнорировала концерт в свою честь
Шоу-бизнес Статьи
«Это ложь»: Скабеева обезумела после обвинений Киева
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение