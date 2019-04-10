В Крыму боевые расчеты С-400 отразили ракетный удар условного противника

Боевые расчеты подразделений зенитно-ракетных систем С-400 "Триумф" 4 армии ВВС и ПВО Южного военного округа, дислоцированные в Крыму , приступили к учению по отражению ракетного удара условного противника, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев

После совершения марша в район стартовых позиций и выполнения комплекса задач по приведению систем в боевое положение расчеты "Триумфов" провели поиск и захват контрольной цели, в роли которой выступили тактические фронтовые бомбардировщики Су-24.

"В ходе следующих этапов учения были проведены электронные пуски ракет по условным воздушным целям", — сказал Астафьев.

Для отражения массированного ракетного удара по району позиций С-400 были применены подразделения зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С".

Поразив баллистические ракеты условного противника, расчеты комплексов "Триумф" и "Панцирь-С" отработали оперативную смену стартовых и огневых позиций.

С 8 апреля в органах военного управления, соединениях и воинских частях ЮВО под руководством командующего войсками военного округа генерал-полковника Александра Дворникова проводится первый этап комплексной контрольной проверки за зимний период обучения с целью оценить уровень боевой выучки каждого военнослужащего и слаженность подразделений в целом, готовность вооружения и военной техники, обеспеченность материально-техническими ресурсами.

По результатам контрольной проверки будут выставлены оценки более 100 соединениям и воинским частям округа. Проверка организована в два этапа и завершится в конце апреля текущего года.