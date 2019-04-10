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В Крыму боевые расчеты С-400 отразили ракетный удар условного противника 

РИА Новости + ещё 6 10 апреля 2019
Фото: РИА Новости
Боевые расчеты подразделений зенитно-ракетных систем С-400 "Триумф" 4 армии ВВС и ПВО Южного военного округа, дислоцированные в Крыму, приступили к учению по отражению ракетного удара условного противника, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
После совершения марша в район стартовых позиций и выполнения комплекса задач по приведению систем в боевое положение расчеты "Триумфов" провели поиск и захват контрольной цели, в роли которой выступили тактические фронтовые бомбардировщики Су-24.
"В ходе следующих этапов учения были проведены электронные пуски ракет по условным воздушным целям", — сказал Астафьев.
Для отражения массированного ракетного удара по району позиций С-400 были применены подразделения зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С".
Поразив баллистические ракеты условного противника, расчеты комплексов "Триумф" и "Панцирь-С" отработали оперативную смену стартовых и огневых позиций.
С 8 апреля в органах военного управления, соединениях и воинских частях ЮВО под руководством командующего войсками военного округа генерал-полковника Александра Дворникова проводится первый этап комплексной контрольной проверки за зимний период обучения с целью оценить уровень боевой выучки каждого военнослужащего и слаженность подразделений в целом, готовность вооружения и военной техники, обеспеченность материально-техническими ресурсами.
По результатам контрольной проверки будут выставлены оценки более 100 соединениям и воинским частям округа. Проверка организована в два этапа и завершится в конце апреля текущего года.
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Армия , Войска , Александр Дворников , Вадим Астафьев , Республика Крым
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