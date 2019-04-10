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Эрдоган: поставки С-400 в Турцию могут произойти до июля 

ТАСС 10 апреля 2019
Фото: Reuters
Президент Турции Тайип Эрдоган после визита в Москву заявил, что поставки зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 могут произойти до июля этого года. Об этом турецкий лидер сообщил в интервью журналистам на самолете по возвращению из России. Фрагменты этого интервью в среду публикует газета "Сабах".
"Покупка Анкарой С-400 является предметом международного интереса, наших министров постоянно спрашивают, не поменяла ли Турция свое решение. Мы им заявляем, что это завершенное дело. Поставки С-400, как предполагалось ранее, будут в июле, но, возможно, это произойдет даже раньше", — подчеркнул Эрдоган.
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Армия , В мире , Оружие , Москва , Турция
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