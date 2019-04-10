Коалиция нанесла удары по позициям мятежников в столице Йемена

С воздуха были атакованы военные базы и транспортные средства в городе Сана . Есть погибшие и пострадавшие, их число не уточняется.

Напомним, противоборство между правительственными силами и хуситами продолжается в Йемене с августа 2014 года. В марте 2015-го одну из сторон конфликта начала поддерживать арабская коалиция, помощь которой оказывают Соединенные Штаты.

Месяц назад американские сенаторы потребовали от президента США не участвовать в этом вооруженном противостоянии. Белый дом в ответ заявил, что Вашингтон оказывает Саудовской Аравии лишь логистическую помощь, осуществляют обмен разведданными и поставляют оружие.