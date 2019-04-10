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Коалиция нанесла удары по позициям мятежников в столице Йемена 

Российская Газета 10 апреля 2019
Фото: РИА Новости
С воздуха были атакованы военные базы и транспортные средства в городе Сана. Есть погибшие и пострадавшие, их число не уточняется.
Напомним, противоборство между правительственными силами и хуситами продолжается в Йемене с августа 2014 года. В марте 2015-го одну из сторон конфликта начала поддерживать арабская коалиция, помощь которой оказывают Соединенные Штаты.
Месяц назад американские сенаторы потребовали от президента США не участвовать в этом вооруженном противостоянии. Белый дом в ответ заявил, что Вашингтон оказывает Саудовской Аравии лишь логистическую помощь, осуществляют обмен разведданными и поставляют оружие.
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Армия , Ближний Восток , Войска , Йемен , Сана
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