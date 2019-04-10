«Воз и ныне там»: Россию сочли небоеспособной в Арктике

Подводные силы ВМФ России в случае подлёдного столкновения с противником в Арктике могут потерпеть сокрушительное поражение, пишет военный эксперт «Независимой газеты» Максим Климов . Всё потому, что российские моряки не проводят специальных учений по стрельбе самонаводящимися ракетами в условиях крайнего севера, в отличие от американских коллег, которые тренируются регулярно.

Речь идёт об учениях, проводимых ВМС США совместно с британскими подводниками, — ICEX (Ice Exercise). Например, в 2018 году западные военные тестировали подо льдом новые системы вооружения и отрабатывали тактику его использования, в том числе проводились стрельбы торпед с телеуправлением, которое позволяет постоянно контролировать и управлять снарядом.

По словам Климова, аналогичные стрельбы ВМФ России не проводились никогда.

«Таким образом получаем, что у «вероятного противника» — жесткая боевая подготовка, максимально приближенная к реальным условиям, а у нас — «арктический фитнес», — отметил эксперт.

По его словам, учения на манер западным российским Военно-морским флотом не проводятся из-за отсутствия финансирования, а также потому, что подобные тренировки могут «вскрыть острые проблемные вопросы».

Впрочем, Климов уверяет, что необходимо экстренно принимать меры, поскольку в настоящее время подводные силы ВМФ России в Арктике фактически находятся в небоеспособном состоянии.