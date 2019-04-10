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Россию назвали небоеспособной против США в Арктике 

Lenta.ru 19 минут назад
Фото: Micheal H. Lee / AP
ВМФ России в ледовых условиях Арктики не провел ни одного выстрела торпедами с включенными системами самонаведения и до последнего момента не имел способных надежно наводиться в таких условиях торпед «Физик-1», пишет для «Независимой газеты» военный эксперт Максим Климов.
Специалист отмечает, что аналогичные учения США, например, ICEX (Ice Exercise), проводят регулярно. Причиной отказа России от подробных мероприятий, согласно эксперту, заключаются в отсутствии финансирования и боязни вскрытия острых проблемных вопросов флота.
Климов пишет, что, в то время как «вероятный противник» проводит жесткую боевую подготовку, максимально приближенную к реальным условиям, российская сторона занимается лишь "арктическим фитнесом"».
«В результате мы получили ситуацию, когда сегодня подводные силы ВМФ РФ в подледных условиях фактически небоеспособны. Очевидно, что данная ситуация нетерпима и необходимы решительные меры по ее исправлению в кратчайшие сроки», — заключает Климов.
В декабре 2018-го он также заявлял, что ВМФ России не располагает современными средствами обнаружения малошумных американских военных подлодок. До этого, в ноябре, эксперт сообщал, что разрешение критических проблем российского надводного кораблестроения требует принятия экстренных мер.
Осенью прошлого года стало известно о том, что американские военные самолеты научились легко обнаруживать российские атомные подлодки. В декабре 2017-го в России сообщили о неспособности флота защитить страну.
Универсальная глубоководная самонаводящаяся торпеда (УГСТ) «Физик», предназначенная для поражения надводных кораблей и подводных лодок, создавалась с 1986 года. Принята на вооружение ВМФ России в 2002 году. С 2003-го предлагалась на экспорт. Длина оружия — до 7,2 метра, масса — до 2,2 тонны. Максимальная дальность хода торпеды составляет 60 километров, глубина погружения — 500 метров, скорость — 65 узлов.
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Армия , Войска , Оружие , Максим Климов , Независимая газета , США
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