Шойгу осудил волокиту в решении проблем военнослужащих и членов их семей

После того, как были обсуждены проблемы военного кораблестроения, внедрения в гарнизонах и на объектах Минобороны современных охранных систем, подписано соглашение о взаимодействии с руководством Тульской области , министр обратился к социальным проблемам военнослужащих и членов их семей. Точнее говоря, к фактам бездушия и формализма, проявленных к таким людям. Как сообщило РИА Новости со ссылкой на свои источники в оборонном ведомстве, Шойгу обратил внимание, что в последнее время в судах неоднократно рассматривали дела о невыплатах служивым и их близким положенных по закону денег.

По словам министра, процитированных агентством, "из-за формального отношения отдельных должностных лиц и, прежде всего, военкоматов судами принимаются решения, которые должны были быть приняты самими военкоматами". Далее Шойгу сказал, что чиновники в комиссариатах, поставленные на должности, чтобы заниматься вопросами социального обеспечения военнослужащих и членов семей, проявляют в таких делах равнодушие. Глава оборонного ведомства потребовал от командиров всех уровней при рассмотрении вопросов социальных гарантий служивых и их близких глубже вникать в суть проблем, проявлять заботу о подчиненных, не допускать в работа с ними формализма и волокиты.

Сообщается, что министр, обратил внимание на ряд, по его словам, "вопиющих" случаев, когда военкомат отказался признать иск вдовы погибшего в Сирии военнослужащего на том основании, что он якобы не являлся ветераном боевых действий. При этом в суде представитель военкомата заявил, что члены семьи погибшего "самостоятельно ставят себя в положение родственников лица, удостоенного звания "ветеран боевых действий".

Или вот другой случай. Морякам спасательного буксира "Алтай", официально признанные участниками боевых действий, пришлось через суд добиваться всех положенных им по закону льгот. РИА Новости сообщило, что на такие факты Шойгу отреагировал достаточно жестко и эмоционально.

"Не позволю подрывать веру наших военнослужащих в свое руководство, — заявил он.

И приказал всех должностных лиц, которые проявили бездушие, сидя в "тылу", отправить в более "горячие" места, где ежедневно надо подтверждать свой профессионализм на полигонах. Кроме того, глава Минобороны поручил своему первому заместителю Руслану Цаликову совместно с Генштабом детально разобраться с каждым случаем проявления ведомственными чиновниками бездушия при работе с людьми и принять жесткие меры для исключения подобных фактов в будущем.

Кстати говоря, пару месяцев назад "РГ" рассказывала о социальной инициативе Минобороны: там готовят поправки в действующие нормативно-правовые акты, определяющие порядок и размер выплат семьям погибших ветеранов боевых действий. Речь, в том числе, идет об индексации положенных им по закону повышенных пенсий. Для родителей, вдов и детей погибших в боевых условиях солдат и офицеров сейчас предусмотрено немало льгот. Если случилась трагедия, им выплачивают страховку порядка 2 млн рублей и единовременное пособие — еще несколько миллионов. Неработающая вдова имеет право получать часть положенной погибшему супругу военной пенсии. Когда на ее руках остались несовершеннолетние дети, государство также назначает им пенсию — в связи с потерей кормильца. Кроме того, для таких людей установлены жилищно-коммунальные, медицинские и иные преференции. Они прописаны в Законе "О ветеранах". Однако стоит учитывать, что правила, касающиеся пенсионных выплат семьям погибших военных, были утверждены более 25 лет назад. С тех пор закон о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел , Государственной противопожарной службе, органах, контролирующих оборот наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях уголовно-исполнительной системы, и их семей неоднократно корректировали.

Тем не менее, в документе осталось немало положений, которые позволяют достаточно вольно трактовать финансовые обязательства государства по отношению к семьям погибших ветеранов. Особенно это касается норм, определяющих порядок назначения повышенной пенсии в связи с потерей кормильца. В итоге люди, у которых война или вооруженный конфликт отняли родного человека, а подчас и единственного кормильца, вынуждены отстаивать свою правоту в суде.

Так, в частности, случилось, с Верой Пыленок, которую, вполне возможно, имел в виду министр, говоря об иске вдовы погибшего в Сирии военнослужащего. Супруг Веры 35-летний капитан Андрей Пыленок погиб там в марте прошлого года. Потерю мужа женщина переживала тяжело, но надо было думать, как жить дальше и поднимать на ноги детей. Вера знала, что по закону имеет право на повышенную пенсию по потере кормильца. Эту финансовую льготу ей гарантировал статус мужа — с 2009 года он являлся ветераном боевых действий. Обратилась, как положено, в военкомат. Однако там ей объяснили: на доплату вы действительно можете рассчитывать, но… только по решению суда.

Вере даже помогли составить соответствующее заявление. Хотя, по большому счету, могли бы и сами поучаствовать в судебных разбирательствах, так сказать, по ведомственной линии. Тем более что остаться в стороне у комиссариата все равно не получилось. В суде с ситуацией разобрались и обязали военкомат выплачивать Пыленок и ее детям пенсию по потере кормильца с учетом надбавки ветеранам боевых действий. Кроме того, суд постановил перечислить семье недополученные за прошлый год 39,8 тыс. рублей.

Как видно со слов Шойгу, подобных ситуаций, к сожалению, хватает. Поэтому в Минобороны и решили инициировать поправки в военно-пенсионный закон.