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Минобороны рассказало о месте женщин на параде 9 мая 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В ходе парада Победы 9 мая по Красной площади пройдут новые участники, среди которых учащиеся московского университета МВД, подразделение военнослужащих-женщин Военной академии воздушно-космической обороны и кадетский корпус Следственного комитета. Об этом во вторник, 9 апреля, сообщает РБК со ссылкой на министра обороны Сергея Шойгу.
«Важнейшее событие этой весны — парад Победы на Красной площади 9 мая. В нем примут участие свыше 13 тысяч человек и до 160 единиц вооружения и военной техники. Над главной площадью страны пролетит авиационная группа из 74 самолетов и вертолетов», — заявил Шойгу в ходе селекторного совещания.
Женские подразделения регулярно участвуют в параде Победы с 2016 года. Тогда по Красной площади прошли курсантки Вольского военного института материального обеспечения. В прошлом году в составе праздничных колонн было 400 девушек-учащихся Военного университета.
Ранее в апреле сообщалось, что во время парада Победы 9 мая российский производитель автомобилей представительского класса Aurus продемонстрирует новый кабриолет.
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Армия , Войска , Сергей Шойгу , Министерство обороны , СКР , МВД , РБК
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