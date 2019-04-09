Минобороны рассказало о месте женщин на параде 9 мая

В ходе парада Победы 9 мая по Красной площади пройдут новые участники, среди которых учащиеся московского университета МВД , подразделение военнослужащих-женщин Военной академии воздушно-космической обороны и кадетский корпус Следственного комитета . Об этом во вторник, 9 апреля, сообщает РБК со ссылкой на министра обороны Сергея Шойгу

«Важнейшее событие этой весны — парад Победы на Красной площади 9 мая. В нем примут участие свыше 13 тысяч человек и до 160 единиц вооружения и военной техники. Над главной площадью страны пролетит авиационная группа из 74 самолетов и вертолетов», — заявил Шойгу в ходе селекторного совещания.

Женские подразделения регулярно участвуют в параде Победы с 2016 года. Тогда по Красной площади прошли курсантки Вольского военного института материального обеспечения. В прошлом году в составе праздничных колонн было 400 девушек-учащихся Военного университета.

Ранее в апреле сообщалось, что во время парада Победы 9 мая российский производитель автомобилей представительского класса Aurus продемонстрирует новый кабриолет.