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В КСИР пообещали повысить наступательные возможности войск 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Али Джаафари пообещал повысить наступательные и оборонительные возможности войск после решения США признать КСИР террористической организацией, сообщила государственная телерадиокомпания Ирана (IRIB).
"Будьте уверены, что после предпринятого американцами шага, наша оборонно-наступательная система в следующем году будет сильнее, чем прежде", — цитирует телеканал слова командующего КСИР, который назвал решение Вашингтона "очень смешным".
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что внесет КСИР в список иностранных организаций, которые США считают террористическими.
Высший совет национальной безопасности Ирана, назвав безосновательным принятое Вашингтоном решение, признал Центральные командование вооруженных сил США (CENTCOM) террористической организацией, а сами Соединенные Штаты "государством — спонсором терроризма".
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Комментарии
Армия , Войска , Дональд Трамп , Иран , США
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