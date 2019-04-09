Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Генерал рассказал о нападении НАТО на российскую Арктику 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Арктика — стратегический регион, необходимый не только с точки зрения освоения ресурсов, но и как форпост России, считает председатель президиума «Офицеров России», генерал-майор Сергей Липовой. Эксперт дал прогноз на случай резкого обострения ситуации в военном плане.
По мнению военного, НАТО прежде всего будет планировать удары по тем местам, где расположены стратегически важные объекты и нефтегазовая инфраструктура. Речь идёт о Норильске, Салехарде и Диксоне.
При этом Альянсу в военных действиях против России могут помочь скандинавские страны. Липовой считает, что Швеция и Финляндия формально будут соблюдать нейтралитет, но при этом предоставят НАТО свою территорию и ресурсы. Кроме того, своими базами за полярным кругом может поделиться и Норвегия.
Однако, отмечает эксперт, это — лишь теория. В реальности у НАТО нет ресурсов для серьёзного давления на Россию в Арктике, передаёт «Царьград».
Ранее News.ru писал, что Россия разработает и примет обновлённую стратегию развития Арктики до 2035 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на V Международном Арктическом форуме в Санкт-Петербурге.
News.ru: последние новости
Шойгу назвал сроки завершения ремонта «Адмирала Кузнецова» Минобороны РФ опровергло переброску Су-57 в Сирию Кобылкин не видит в Севморпути угрозы природе Арктики
Комментарии
Армия , Войска , Владимир Путин , НАТО , Царьград ТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я же терпел»: Путин осадил журналиста из США349
Пошли против правил: В НАТО отказали России89
«Очень серьезный разговор»: Украина пригрозила Скабеевой142
Шведский переводчик насмешил Путина24
Путин о визите в США: «Старушка-мама будет рада»26
Видео
«Очень серьезный разговор»: Украина пригрозила Скабеевой
Украина В мире
«Довели»: Украинцев обвинили в болезни Норкина
Общество
Приехавшую на переговоры Мэй забыли встретить
Европа В мире
Путин о визите в США: «Старушка-мама будет рада»
Политика
«Пьем уже три дня»: как врач-шатун кошмарил пациентов
Общество Статьи
Активист «Правого сектора» попался в Подмосковье
Происшествия Статьи
Пошли против правил: В НАТО отказали России
Политика Армия
«Я же терпел»: Путин осадил журналиста из США
Политика
«Были ошибки»: Порошенко извинился за плакат с Путиным
В мире Статьи
Путин пошутил про финнов
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение