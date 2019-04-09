Генерал рассказал о нападении НАТО на российскую Арктику

Арктика — стратегический регион, необходимый не только с точки зрения освоения ресурсов, но и как форпост России , считает председатель президиума «Офицеров России», генерал-майор Сергей Липовой. Эксперт дал прогноз на случай резкого обострения ситуации в военном плане.

По мнению военного, НАТО прежде всего будет планировать удары по тем местам, где расположены стратегически важные объекты и нефтегазовая инфраструктура. Речь идёт о Норильске, Салехарде и Диксоне.

При этом Альянсу в военных действиях против России могут помочь скандинавские страны. Липовой считает, что Швеция и Финляндия формально будут соблюдать нейтралитет, но при этом предоставят НАТО свою территорию и ресурсы. Кроме того, своими базами за полярным кругом может поделиться и Норвегия.

Однако, отмечает эксперт, это — лишь теория. В реальности у НАТО нет ресурсов для серьёзного давления на Россию в Арктике, передаёт «Царьград».