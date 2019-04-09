Систему точной посадки адаптировали для суши

Американская оборонная компания Raytheon провела испытания мобильной сухопутной версии корабельной системы точного захода на посадку (JPALS), которая используется на авианосцах и десантных кораблях.

Система точного захода самолётов на посадку Joint Precision Approach and Landing System разрабатывается Raytheon для военно-морских сил США с конца 2000-х годов. Она состоит из приёмников сигнала GPS, оборудования точного позиционирования и системы автоматического обмена информацией с самолётами, заходящими на посадку на палубу корабля. Система обеспечивает точное ведение самолёта на посадку в любое время суток и в любых погодных условиях.

Применение JPALS на авианосцах в перспективе позволит отказаться от использования радиолокационных станций контроля воздушной обстановки и сократить промежутки между посадками самолётов благодаря отказу от сопровождения диспетчерами. Теперь системой заинтересовались и военно-воздушные силы США — вернее, разработкой её сухопутной версии, которая при этом должна быть мобильной.

ВВС задумали использовать JPALS для быстрой организации аэродромов в любой, даже сложной и труднодоступной, местности. Сегодня этот процесс занимает минимум несколько дней, а такая система может быть развернута в течение всего 90 минут. Все её компоненты помещаются в грузовые автомобили, которые можно перевезти одним военно-транспортным самолётом C-130 Super Hercules.

Во время демонстрационных испытаний сухопутную версию корабельной системы точного захода на посадку развернули на авиабазе Корпуса морской пехоты США в городе Юма штата Аризона. JPALS отвечала за ведение к заданной точке посадки истребителя с укороченным взлётом и вертикальной посадкой F-35B, находившегося на удалении 370 километров от аэродрома. Испытания признаны полностью успешными.