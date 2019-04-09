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Таинственный самолёт прилетел на базу ВМС США 

Популярная механика 18 часов назад
Фото: Популярная механика
Scaled Composites Model 401, который заслуженно считается одним из самых засекреченных и необычных американских летательных аппаратов, случайно заметили на аэродроме Центра испытаний и оценки военно-морской авиации США в штате Мэриленд, что позволяет наконец сделать хоть какие-то предположения о его назначении.
Реактивный самолёт Model 401 необычной компоновки с дорсальным воздухозаборником, трапециевидными крыльями и большим V-образным хвостом впервые поднялся в воздух ещё в 2017 году, но любая информация о его предназначении до сих пор неизвестна. В американской компании Scaled Composites, разработавшей этот летательный аппарат, открещиваются от любых комментариев, ссылаясь на повышенную секретность.
С тех пор, как два года назад самолёт с бортовым номером N401XP совершил испытательный полёт над аэродромом авиакосмического центра в калифорнийской пустыне Мохаве, о нём ничего не было слышно, а журналисты так и не сумели выяснить, кто является заказчиком этого летательного аппарата и зачем, собственно, он был разработан. По внешнему виду Model 401 эксперты утверждают, что самолёт имеет цельнокомпозитную конструкцию с широким применением технологии малозаметности.
Известно, что масса пустого аппарата составляет 1,8 тонны, максимальная взлётная — 3,6 тонны. Размах крыла и длина самолёта одинаковы и достигают 11 метров. У него один двухконтурный турбореактивный двигатель Pratt & Whitney JTD-15D-5D, развивающий тягу до 1381 килограмма. Максимальная скорость Model 401 составляет 0,6 Маха, высота полёта — более девяти километров, длительность — порядка трёх часов.
И вот теперь таинственный аппарат вдруг заметили на авиационной заправке в окрестностях города Боулинг-Грин штата Кентукки. Не секрет, что зная бортовой номер самолёта, в открытых источниках можно отследить его путь — и финальным пунктом назначения N401XP после дозаправки оказалась авиабаза ВМС США в устье реки Патаксент штата Мэриленд, которая известна как Центр испытаний и оценки военно-морской авиации США.
Model 401 явно не зря совершил перелёт через всю страну, приземлившись на главной испытательной базе военно-морских сил. Очевидно, ВМС США и являются заказчиком таинственного аппарата, а сейчас военные приступят к его испытаниям. Эксперты утверждают, что самолёт имеет крупные отсеки для размещения внутри полезной нагрузки — различных датчиков или оборудования.
Кроме того, стало известно, что военные называют самолёт «Сын Ареса». Арес, на минуточку, в древнегреческой мифологии был богом войны. Вероятнее всего, Model 401 представляет собой опционально пилотируемый малозаметный летательный аппарат для ВМС США, который будет использоваться в зонах, представляющих опасность для полётов обычных пилотируемых самолётов или беспилотников.
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Комментарии
Армия , Оружие , США
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