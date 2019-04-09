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Норвегия поблагодарила Россию за наблюдателей на учениях НАТО 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 5 часов назад
Фото: Reuters
Норвежские власти выразили признательность за то, что российские наблюдатели присутствовали на последних учениях НАТО, и намерены продолжать сотрудничество в области общих интересов.
«Норвегия признательна за то, что наблюдатели от России присутствовали на последних учениях НАТО и выступает за то, чтобы продолжать это делать впредь», — передает слова главы МИД Норвегии Ине Эриксен Серейде с форума «Арктика — территория диалога» РИА «Новости».
Серейде также отметила, что несмотря на то, что Норвегия — член НАТО, по определенным вопросам все-таки удается найти точки соприкосновения с Россией.
«Что отличает Арктику от других регионов — мы пытаемся действовать на основе взаимных интересов. Может быть, некоторые разногласия, но нам удается сохранить точки соприкосновения. Могут быть напряженные отношения, мы хотим использовать наши общие интересы, чтобы сотрудничать как можно теснее», — добавила она.
Международный арктический форум «Арктика — территория диалога» — площадка для обсуждения проблем и перспектив Арктического региона на мировом уровне. На нем представители органов государственной власти, международных организаций, научных и бизнес-сообществ России и зарубежных стран обсуждают актуальные проблемы устойчивого роста Арктического региона.
Ранее в Норвегии заявили, что в случае ЧС им придется обратиться за помощью к спасателям из России.
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Армия , Войска , МИД , НАТО , РИА Новости , Норвегия
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