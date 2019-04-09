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Шойгу: четыре новейших корабля для ВМФ России заложат в апреле 

ТК «Звезда» + ещё 5 19 часов назад
Фото: nordsy.spb.ru
Закладка кораблей пройдет 23 апреля на верфях в Санкт-Петербурге и Калининграде.
На судостроительных верфях в Санкт-Петербурге и Калининграде пройдет закладка четырех кораблей проектов 11711 и 22350. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.
«23 апреля состоится закладка кораблей дальней морской зоны — двух фрегатов проекта 22350 на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге и двух больших десантных кораблей проекта 11711 на судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде», — сказал Шойгу.
Он также отметил, что одновременно на «Северной верфи» будет проведена стыковка крупных блоков корпуса корвета проекта 20386.
«Свое название он получит в честь военного брига русского флота «Меркурий», подвигу которого в мае исполнится 190 лет», — подчеркнул министр.
Глава российского военного ведомства выразил уверенность, что возрождение имени героического брига послужит сохранению славных страниц истории Военно-морского флота.
Ранее Шойгу сообщил, что ремонт с модернизацией авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» будет завершен в следующем году.
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Армия , Оружие , Министерство обороны , Завод "Янтарь" , Северная верфь , Калининград , Санкт-Петербург
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