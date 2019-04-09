Шойгу: ремонт «Адмирала Кузнецова» завершится в следующем году

Ремонт и модернизация авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» завершится в следующем году. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в Минобороны РФ.

«На данный момент работы ведутся в соответствии с генеральным планом-графиком. Техническая готовность крейсера составляет 25%. Его ремонт и модернизацию предполагается завершить до конца 2020 года», — сказал С. Шойгу во вторник на селекторном совещании в Минобороны РФ.

«Адмирал Кузнецов» — самый большой корабль в составе Военно-Морского Флота России. Его длина — 306,45 метра, что примерно равняется длине трех футбольных полей.

Габаритная высота 64,49 метра примерно соотносится с высотой 20-этажного дома. При этом максимальная скорость крейсера — 29 узлов (54 км/ч).

«Адмирал Кузнецов» может наносить удары по кораблям противника. Речь идет о крылатых ракетах «Гранит», зенитном ракетно-артиллерийском комплексе «Кортик», зенитном ракетном комплексе «Кинжал».