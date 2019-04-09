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СМИ: индийская армия получила первые гаубицы «Дхануш» 

ТАСС 20 часов назад
Фото: youtube.com
Индийские сухопутные силы получили на вооружение первую партию из шести гаубиц "Дхануш" (FH-77B Dhanush) индийского производства. Как сообщает во вторник газета The Economic Times, церемония передачи прошла в понедельник в Джабалпуре в штате Мадхья-Прадеш.
Буксируемый артиллерийский комплекс "Дхануш" разработан на основе гаубицы шведской компании Bofors. Калибр индийского орудия составляет 155 мм/45, эта гаубица станет первым орудием такого калибра, которое производится в Индии. Выпуск гаубиц начался на заводе компании Ordnance Factories Board (OFB) в Джабалпуре в соответствии с национальной программой "Делай в Индии": локализация производства составляет 81%, к концу текущего года она должна достичь 91%.
В феврале текущего года Министерство обороны Индии официально одобрило выпуск 114 таких орудий. Эти гаубицы в первую очередь будут размещаться в районах, граничащих с Пакистаном и Китаем, отмечает издание.
При производстве гаубиц будет использована шведская технология. Ее получение предусматривал контракт, подписанный в 1987 году с компанией Bofors на закупку 410 единиц гаубиц FH-77B. Грянувший вскоре коррупционный скандал из-за комиссионных индийского посредника в сделке со шведскими оружейниками отложил исполнение контракта с Bofors на четверть века. В 2015 году индийское министерство обороны сообщило, что заказывает 114 буксируемых гаубиц произведенных в Индии, которые должны были быть поставлены в течение трех лет. Однако об окончании испытаний модифицированной 155-мм буксируемой гаубицы "Дхануш" индийского производства было объявлено только в июне 2018 года.
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Комментарии
Армия , Оружие , Министерство обороны , Индия
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