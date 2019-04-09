СМИ: индийская армия получила первые гаубицы «Дхануш»

Индийские сухопутные силы получили на вооружение первую партию из шести гаубиц "Дхануш" (FH-77B Dhanush) индийского производства. Как сообщает во вторник газета The Economic Times, церемония передачи прошла в понедельник в Джабалпуре в штате Мадхья-Прадеш.

Буксируемый артиллерийский комплекс "Дхануш" разработан на основе гаубицы шведской компании Bofors. Калибр индийского орудия составляет 155 мм/45, эта гаубица станет первым орудием такого калибра, которое производится в Индии . Выпуск гаубиц начался на заводе компании Ordnance Factories Board (OFB) в Джабалпуре в соответствии с национальной программой "Делай в Индии": локализация производства составляет 81%, к концу текущего года она должна достичь 91%.

В феврале текущего года Министерство обороны Индии официально одобрило выпуск 114 таких орудий. Эти гаубицы в первую очередь будут размещаться в районах, граничащих с Пакистаном и Китаем, отмечает издание.