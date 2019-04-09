Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Индия собралась купить у России 464 танка Т-90МС 

Lenta.ru + ещё 4 20 часов назад
Фото: РИА Новости
Комитет кабинета министров Индии по безопасности одобрил закупку у России 464 танков Т-90МС. Об этом сообщил сайт Jane's 360.
За российские танки правительство страны заплатит 1,93 миллиарда долларов. Как заявили изданию источники, это предпоследний шаг в процессе покупки военных машин. Для его завершения осталось лишь подписать контракт между министерством обороны Индии и Рособоронэкспортом.
Индийские военные одобрили закупку этой партии танков еще в 2016 году.
В октябре 2018 года стало известно, что, помимо этих танков, ВС Индии собираются закупить еще примерно 1770 танков российского производства.
Т-90МС (также известен как Т-90СМ, «Т-90С модернизированный» и под маркой «Тагил») — экспортный облик российского танка Т-90. После модернизации получил новую башню с пушкой 2А46М-5 и дистанционно управляемой пулеметной установкой. Машина оснащена новой системой управления огнем «Калина», а также комплексом динамической защиты «Реликт».
Индия уже давно занимается лицензионным выпуском российской бронетехники. С 1987 по 1998 год там собирались из машинокомплектов танки Т-72М1, а с 2003 года была налажена сборка танка Т-90С. К 2020 году индийские военные планируют принять на вооружение около 1650 танков этого семейства.
Последние новости
Вашингтон увидел разницу между признанием Голанских высот и Крыма В России впервые признали дискриминацию трансгендера Вступление в силу закона об устойчивом интернете решили отложить
Комментарии
Армия , Оружие , Рособоронэкспорт , Индия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова оценила плакаты Порошенко с Путиным54
Россию сочли небоеспособной против США в Арктике135
Раскрыта причина отказа Вашингтона признавать Крым200
«Бандит»: Путин отреагировал на ошибку переводчика56
Создано устройство для предсказания будущего
Видео
«Гвалт устроили»: Лукашенко опроверг дружбу с Порошенко
В мире Статьи
Польша против: дипломаты ответили на героизацию Бандеры
В мире Статьи
Полный игнор: Меркель не встретила Мэй
Европа В мире
Пока вы не уснули: колкая шутка Путина, что творится с Норкиным
В мире
Демарш? Пугачева проигнорировала концерт в свою честь
Шоу-бизнес Статьи
«Это ложь»: Скабеева обезумела после обвинений Киева
Украина В мире
Украина пригрозила Скабеевой
Украина В мире
«Довели»: Украинцев обвинили в болезни Норкина
Общество
Путин о визите в США: «Старушка-мама будет рада»
Политика
«Пьем уже три дня»: как врач-шатун кошмарил пациентов
Общество Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение