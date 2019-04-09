Индия собралась купить у России 464 танка Т-90МС

Комитет кабинета министров Индии по безопасности одобрил закупку у России 464 танков Т-90МС. Об этом сообщил сайт Jane's 360.

За российские танки правительство страны заплатит 1,93 миллиарда долларов. Как заявили изданию источники, это предпоследний шаг в процессе покупки военных машин. Для его завершения осталось лишь подписать контракт между министерством обороны Индии и Рособоронэкспортом

Индийские военные одобрили закупку этой партии танков еще в 2016 году.

В октябре 2018 года стало известно, что, помимо этих танков, ВС Индии собираются закупить еще примерно 1770 танков российского производства.

Т-90МС (также известен как Т-90СМ, «Т-90С модернизированный» и под маркой «Тагил») — экспортный облик российского танка Т-90. После модернизации получил новую башню с пушкой 2А46М-5 и дистанционно управляемой пулеметной установкой. Машина оснащена новой системой управления огнем «Калина», а также комплексом динамической защиты «Реликт».

Индия уже давно занимается лицензионным выпуском российской бронетехники. С 1987 по 1998 год там собирались из машинокомплектов танки Т-72М1, а с 2003 года была налажена сборка танка Т-90С. К 2020 году индийские военные планируют принять на вооружение около 1650 танков этого семейства.