России следует серьезно готовиться к «битве за Арктику». С учётом активности НАТО в Балтийском и Черном морях, а также заявлений Вашингтона и Лондона насчёт намерений противостоять нам в Арктическом регионе, велик риск, что идея его мирного совместного освоения окажется утопией. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 9 апреля 2019 г.