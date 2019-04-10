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Пушков призвал готовиться к серьезной борьбе за Арктику 

Парламентская газета + ещё 9 42 минуты назад
Фото: ТАСС
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в сети микроблогов Twitter призвал готовиться к серьезной борьбе за Арктику.
«С учетом активности НАТО в Балтийском и Черном морях, а также заявлений Вашингтона и Лондона насчет намерений противостоять нам в Арктическом регионе, велик риск, что идея его мирного совместного освоения окажется утопией», — считает сенатор.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что особой военной напряженности в регионе нет, но напомнил о недавних учениях НАТО в Арктике.
5 марта глава Европейского командования Вооруженных сил США Кёртис Скапаротти на слушаниях в сенате заявил о готовности США сдерживать Россию в Арктике. По его словам, теперь Севморпуть бывает открыт чаще и существует «ресурсная и коммерческая заинтересованность» в нём.
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Комментарии
Армия , Войска , Политика , Алексей Пушков , Владимир Путин , Совет Федерации , НАТО
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