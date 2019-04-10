Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пушков призвал готовиться к серьезной борьбе за Арктику 

Парламентская газета + ещё 11 10 апреля 2019
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в сети микроблогов Twitter призвал готовиться к серьезной борьбе за Арктику.
«С учетом активности НАТО в Балтийском и Черном морях, а также заявлений Вашингтона и Лондона насчет намерений противостоять нам в Арктическом регионе, велик риск, что идея его мирного совместного освоения окажется утопией», — считает сенатор.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что особой военной напряженности в регионе нет, но напомнил о недавних учениях НАТО в Арктике.
5 марта глава Европейского командования Вооруженных сил США Кёртис Скапаротти на слушаниях в сенате заявил о готовности США сдерживать Россию в Арктике. По его словам, теперь Севморпуть бывает открыт чаще и существует «ресурсная и коммерческая заинтересованность» в нём.
Парламентская газета: последние новости
Эксперт объяснил, почему американские СМИ высоко оценили российский танк Войска ПВО устроят праздник на площади Нахимова в Севастополе Севастопольцам покажут «Триумфы» и «Панцири»
Комментарии7
Армия , Видео , Войска , Политика , Алексей Пушков , Владимир Путин , Совет Федерации , НАТО
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Там уже обнаглели»: Лукашенко об отношениях с Россией86
Пока вы спали: Российский уголь развернули на запад37
Россия ответила на ультиматум ПАСЕ530
«Нами управляют ***»: Канделаки сравнила Зеленского со Шварценеггером8
«Сиди лучше на шпагате»: россияне ответили Волочковой17
Видео
Пока вы спали: Российский уголь развернули на запад
Общество
Пока вы не уснули: Киеву напомнили об угрозе войны, поражение Зеленского
В мире
«Там уже обнаглели»: Лукашенко об отношениях с Россией
Политика В мире
«Пинает со всей дури»: ролик с котом и Яшиным взорвал сеть
Общество
Москва обратилась с призывом к гражданам Казахстана
В мире СНГ
СК показал кадры задержания главы Дербентского района
Криминал Происшествия
«Сиди лучше на шпагате»: россияне ответили Волочковой
Шоу-бизнес
Сбивший курсанта МЧС в Воронеже водитель доставлен в суд
Криминал Происшествия
Корь из Украины вызвала вспышку в США
В мире США
«Нами управляют ***»: Канделаки сравнила Зеленского со Шварценеггером
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение