Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в сети микроблогов Twitter призвал готовиться к серьезной борьбе за Арктику.
«С учетом активности НАТО в Балтийском и Черном морях, а также заявлений Вашингтона и Лондона насчет намерений противостоять нам в Арктическом регионе, велик риск, что идея его мирного совместного освоения окажется утопией», — считает сенатор.
России следует серьезно готовиться к «битве за Арктику». С учётом активности НАТО в Балтийском и Черном морях, а также заявлений Вашингтона и Лондона насчёт намерений противостоять нам в Арктическом регионе, велик риск, что идея его мирного совместного освоения окажется утопией. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 9 апреля 2019 г.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что особой военной напряженности в регионе нет, но напомнил о недавних учениях НАТО в Арктике.
5 марта глава Европейского командования Вооруженных сил США Кёртис Скапаротти на слушаниях в сенате заявил о готовности США сдерживать Россию в Арктике. По его словам, теперь Севморпуть бывает открыт чаще и существует «ресурсная и коммерческая заинтересованность» в нём.