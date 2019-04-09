На Украину прибудут более 150 десантников 101-й дивизии США

На Украину в ближайшее время прибудет подразделение 101-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США . Об этом сообщил в Facebook посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый.

"Клекочущие орлы (screaming eagles) летят на Украину! В ближайшие дни более 150 военных элитной 101-й воздушно-десантной дивизии Армии США прибудут на Украину для тренировки наших в Яворовском центре боевой подготовки и взаимного обмена опытом", — написал он.

Яворовский учебный центр создан во Львовской области на базе бывшего советского полигона. На его территории площадью более 36 тыс. га расположен Международный центр миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного, где на регулярной основе работают западные военные инструкторы, в том числе из США и Канады.