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На Украину прибудут более 150 десантников 101-й дивизии США 

ТАСС + ещё 1 50 минут назад
На Украину в ближайшее время прибудет подразделение 101-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США. Об этом сообщил в Facebook посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый.
"Клекочущие орлы (screaming eagles) летят на Украину! В ближайшие дни более 150 военных элитной 101-й воздушно-десантной дивизии Армии США прибудут на Украину для тренировки наших в Яворовском центре боевой подготовки и взаимного обмена опытом", — написал он.
Яворовский учебный центр создан во Львовской области на базе бывшего советского полигона. На его территории площадью более 36 тыс. га расположен Международный центр миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного, где на регулярной основе работают западные военные инструкторы, в том числе из США и Канады.
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Армия , Видео , Войска , США , Украина
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