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«Российская пуля»: на Западе оценили оружие против танков США 

Рамблер + ещё 3 20 часов назад
Фото: РИА Новости
Обозреватель американского издания The National Interest рассказал читателям о снаряде, сконструированном российскими инженерами, который способен пробить броню большинства боевых машин западных армий. Изобретение журналист окрестил «пулей» из России, представляющей угрозу лучшему танку Америки.
По данным издания, речь идёт о новейших бронебойных оперённых подкалиберных снарядах «Вакуум-1» и «Вакуум-2», изготовленных из вольфрама и обеднённого урана. Их длина составляет 900 мм, скорость полёта — 2 км/c, энергия — 15 мегаджоулей. Предполагается, что «Вакуумы» способны пробивать броню толщиной 900-1000 мм на расстоянии до двух километров.
Автор статьи уверяет, что, если озвученные характеристики имеют под собой реальную основу, то снаряды, выпущенные из башен российских танков, с большой степенью вероятность будут поражать танки западных армий: американские «Абрамс», немецкие «Леопард-2», британские «Челленджер-2».
Впрочем, отмечается, что новейшие российские снаряды были разработаны под пушку 2А82, первые три образца которой впервые были изготовлены ещё в 2003 году. Орудие обладает уникальными характеристиками — оно увеличивает давление на вылетающий из ствола снаряд, что способствует повышению начальной скорости снаряда и его пробивной способнсти. Изначально планировалось устанавливать 2А82 на российские танки Т-72 и Т-90, позже появилась информация, что новые орудия будут оснащать боевые машины Т-14 «Армата».
Однако The National Interest, ссылаясь на данные военного блогера Алексея Хлопотова, указывает, что за прошедшее время орудиями 2А82 удалось оснастить один батальон Т-14 в количестве 36 машин. Дальнейшее продвижение орудия, по словам Хлопотова затруднено, поскольку «российская промышленность не в состоянии его производить».
Комментарии3
Армия , Оружие , The National Interest , США
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