Сухопутные войска получат новую РЛС «Ниобий-СВ»

Самый многочисленный вид Вооруженных сил — Сухопутные войска скоро массово оснастят трехкоординатными радиолокационными станциями нового поколения "Ниобий-СВ". Эксперты говорят, что эта уникальная РЛС заменит на боевом дежурстве устаревшую аппаратуру войсковой противовоздушной обороны.

Ожидается, что расчеты "Ниобий-СВ" смогут выявлять на большой дальности все типы воздушных целей, в том числе летящие в небе малоразмерные и малозаметные объекты. По некоторым данным, новая станция наделена способностью одновременно сопровождать до 300 как аэродинамических (самолеты, вертолеты, крылатые ракеты), так и баллистических (боевые блоки ракет) целей, в том числе созданных по технологии "стелс". Другими словами, оказавшись на радаре этой РЛС, самолеты-невидимки перестанут быть таковыми и превратятся в объект ракетного удара.

Новая радиолокационная станция "Ниобий-СВ" не упустит из виду объект, несущийся на скорости 5400 км/ч, — такой не набирает ни один самолет в мире и мало какая из имеющихся на вооружении ракет

Но как далеко и как высоко распознает станция чужие самолеты, "крылатки" и беспилотники? Из открытых источников известно, что "Ниобий-СВ" разглядит в небе объект размером в квадратный метр с расстояния 230 километров, даже если цель находится в 10 тысячах метров от земли. Она будет видна на радаре и на относительно малой высоте: объект, летящий в 500 метрах от поверхности, станция засечет на дальности 53 км.

Если говорить о максимальных возможностях этой РЛС, то они действительно впечатляют: зона обзора "Ниобий-СВ" распространяется до 500 километров, а по высоте — до 65 км. Стоит добавить, что РЛС не упустит из виду объект, несущийся на скорости 5400 км/ч — такой не набирает ни один самолет и мало какая из имеющихся на вооружении ракет.

К тому же это мобильная станция, смонтированная на шасси 4-осного "КАМАЗа" . В СМИ была информация, что опытный расчет переводит ее из походного в боевое положение всего за 15 минут. Для сравнения, на развертывание вполне современной РЛС "Небо-У", дальнейшим развитием которой является "Ниобий-СВ", требуется более 20 часов.