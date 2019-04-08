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Америке рассказали, как не стать радиоактивным пеплом 

News.ru 12 часов назад
Фото: U.S. Department of Defense/Global Look Press
США могут подготовиться к грядущему «ядерному веку» за счёт двухсторонней стратегии времён холодной войны, считают эксперты. Концепция заключается в сдерживании ядерного потенциала и одновременно с этим — контроле над вооружениями.
Это означает, что Соединённые Штаты должны преследовать две, на первый взгляд, взаимоисключающие цели. Во-первых, сократить количество ядерного оружия по всему миру. Во-вторых, поддерживать и совершенствовать собственный ядерный арсенал. При этом он должен быть достаточно мощным, чтобы «разубедить противников совершать какие-нибудь глупости», пишет Bloomberg.
Отличие от холодной войны заключается в том, что теперь в противостояние вовлечены сразу три страны: США, Россия и Китай. Из-за этого Америке в конечном итоге предстоит заключать договоры о контроле над вооружениями с обеими державами. При этом каким-то образом необходимо продолжать модернизацию оружия, чтобы противостоять исходящим от них угрозам.
Такие задачи диктуют меры не вполне популярные в Белом доме, сказано в материале. Первое — это поддержка его главой Дональдом Трампом стремления президента России Владимира Путина продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), срок которого истекает в 2021 году. Второе — присоединение к договору СНВ Китая. Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) также следует пересмотреть с учётом трансформации его в трёхсторонний документ.
Как сообщал ранее Nеws.ru, американский лидер призвал Москву и Пекин прийти к совместным договорённостям о сокращении трат на вооружение.
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Комментарии
Армия , Оружие , Дональд Трамп , Владимир Путин , Bloomberg , США
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