Америке рассказали, как не стать радиоактивным пеплом

США могут подготовиться к грядущему «ядерному веку» за счёт двухсторонней стратегии времён холодной войны, считают эксперты. Концепция заключается в сдерживании ядерного потенциала и одновременно с этим — контроле над вооружениями.

Это означает, что Соединённые Штаты должны преследовать две, на первый взгляд, взаимоисключающие цели. Во-первых, сократить количество ядерного оружия по всему миру. Во-вторых, поддерживать и совершенствовать собственный ядерный арсенал. При этом он должен быть достаточно мощным, чтобы «разубедить противников совершать какие-нибудь глупости», пишет Bloomberg.

Отличие от холодной войны заключается в том, что теперь в противостояние вовлечены сразу три страны: США, Россия и Китай. Из-за этого Америке в конечном итоге предстоит заключать договоры о контроле над вооружениями с обеими державами. При этом каким-то образом необходимо продолжать модернизацию оружия, чтобы противостоять исходящим от них угрозам.

Такие задачи диктуют меры не вполне популярные в Белом доме, сказано в материале. Первое — это поддержка его главой Дональдом Трампом стремления президента России Владимира Путина продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), срок которого истекает в 2021 году. Второе — присоединение к договору СНВ Китая. Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) также следует пересмотреть с учётом трансформации его в трёхсторонний документ.

Как сообщал ранее Nеws.ru, американский лидер призвал Москву и Пекин прийти к совместным договорённостям о сокращении трат на вооружение.