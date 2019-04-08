Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом тему поставок ЗРК С-400, а также другие текущие и перспективные проекты военно-технического сотрудничества.
"Обсудили состояние сотрудничества России и Турции в военно-технической сфере, в частности, реализацию контракта на поставку в Турцию ЗРС С-400 "Триумф". Речь также шла и о других текущих и перспективных проектах в рамках военно-технического сотрудничества", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции.